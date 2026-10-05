Un român de 39 de ani a murit în Italia, după ce motocicleta pe care se afla a derapat și s-a izbit de un zid

Un bărbat de 39 de ani a decedat în urma unui accident cu motocicleta în Italia, Ostia, un cartier din Municipio X din Roma. Motocicleta ar fi ieşit de pe traiectorie, iar victima s-a izbit de un zid, aflat la marginea carosabilului.

Accidentul a avut loc în jurul orei 2:30, pe via dell'Idroscalo. Echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru victimă, care a murit pe loc. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Un accident rutier mortal a avut loc, la Ostia. Impactul s-a produs în jurul orei 2:30, pe via dell'Idroscalo. Victima este un bărbat în vârstă de 39 de ani, potrivit RomaToday.

Potrivit primelor informații, bărbatul, de cetățenie română, conducea un scuter Piaggio Gilera când, din motive care urmează să fie stabilite, a pierdut brusc controlul vehiculului.

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Scuterul a ieșit de pe traiectorie și s-a izbit puternic de un zid aflat la marginea carosabilului.

Bărbatul nu a mai putut fi salvat

Impactul a fost extrem de violent, iar bărbatul nu a mai putut fi salvat. Acesta a murit la fața locului din cauza rănilor grave suferite.

La locul accidentului au intervenit echipaje ale Poliției Locale din Roma, din cadrul Grupului XI Marconi, pentru efectuarea cercetărilor.

Polițiștii au făcut măsurători pe carosabil și încearcă acum să stabilească exact dinamica accidentului, dar și dacă au existat factori care au dus la pierderea aderenței și a controlului asupra scuterului.