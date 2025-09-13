Un român din Italia s-a trezit cu trei hoţi pe balcon şi s-a luptat cu ei: "Am făcut-o să-mi protejez familia"

Incident neaşteptat pentru un şofer român de TIR din Italia. Bărbatul s-a trezit pe terasa casei cu trei hoţi. Fără ezitare, omul s-a năpustit asupra lor. Pe cel mai apropiat l-a lovit şi l-a trântit de la trei metri de la pământ. Ceilalţi au luat-o la fugă, după ce au fost bătuţi.

Întâmplarea a avut loc în seara zilei de joi, în Colfrancui, un cătun din Oderzo, provincia Treviso. „M-am gândit doar să-mi protejez fiicele”, spune Liviu Apetrei, românul de 38 de ani. În jurul orei 22:00, bărbatul a surprins trei infractori pe terasa casei sale de pe Via San Magno 10. Nu a stat mult pe gânduri şi a reacţionat ca un cap de familie pentru a-şi proteja soţia şi cele trei fiice mici. A început să-i lovească pe hoţi, făcând ca unul dintre ei să cadă de pe terasă. „Nu m-am gândit de două ori; am făcut-o pentru a-mi proteja familia”, a declarat Apetrei pentru Gazzettino, potrivit TGCom24.

A auzit zgomote ciudate

Bărbatul a început să audă zgomote suspecte venind de pe terasă. „Era în jurul orei 22:00, când am auzit zgomote. Am crezut că era chiriașul de sus, dar zgomotul a continuat”, povesteşte Liviu. Când a ieșit să verifice, s-a trezit cu trei bărbaţi necunoscuți. Fără ezitare, bărbatul s-a năpustit asupra celui mai apropiat intrus, lovindu-l și doborându-l de pe balcon, de la aproximativ trei metri. „M-am gândit doar că erau hoți care încercau să intre prin efracție în casa noastră, unde locuiesc cu soția mea și cele trei fetițe ale noastre, de 10, 8 și 2 ani”, a adăugat el.

Reacția fulgerătoare i-a speriat pe ceilalți doi complici, care au încercat să fugă, dar nu înainte de a fi loviți de Apetrei. „M-am aruncat asupra lor, lovindu-i cât de tare am putut, forțându-i să fugă cât mai repede posibil: au sărit și ei de pe terasă. Cel pe care l-am doborât primul, cred, a fost și el rănit. Dar ce puteam să fac?”, a mai spus el.

I-a pus pe hoţi pe fugă

Cei trei hoți au reușit să scape, probabil într-o mașină închisă la culoare, descrisă de un vecin drept „poate un Golf sau un Ford Fiesta”, dar fără număr de înmatriculare. Carabinierii, chemați prompt de Apetrei, au căutat în zonă, dar nu au dat de nicio urmă a fugarilor. Un incident similar a avut loc cu câteva ore mai devreme în Motta di Livenza, pe Via Albano Capoluogo. Acolo trei persoane necunoscute au fost raportate într-o grădină, ceea ce ridică semne de întrebare că ar putea fi implicată aceeași bandă. Anchetele sunt în curs de desfășurare pentru a clarifica orice posibile legături.

