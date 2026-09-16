Român pe lista Interpol, găsit pe un șantier din UK. A încercat să-i păcălească pe poliţişti cu un nume fals

Un român condamnat la 10 ani de închisoare în România încearcă să evite extrădarea din Marea Britanie, invocând dreptul la viață de familie. Bărbatul susține că vrea să rămână în Regatul Unit pentru a avea grijă de cei doi copii ai săi și de mama sa. În instanță s-a aflat însă că s-a despărțit de partenera sa, care locuiește în România împreună cu cei doi copii, iar el nu și-a mai văzut copiii de opt ani.

Dumitru Busna, în vârstă de 37 de ani, este căutat de autoritățile române pentru a executa o pedeapsă de 10 ani de închisoare pentru un jaf comis în 2011, în orașul Slatina. Numele său a ajuns și pe lista Red Notice a Interpolului.

Potrivit anchetatorilor, Busna a coborât din mașină și a început să certe un bărbat pentru că mergea pe carosabil în loc să folosească trotuarul. L-a atacat apoi cu pumnii și cu un obiect contondent și i-a furat telefonul și banii.

Bărbatul a fost condamnat pentru atac, însă până la acel moment părăsise deja România. A ajuns în Marea Britanie cel puțin din 2012, iar în anul următor autoritățile britanice au început să îl caute la cererea României, scrie Daily Express.

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Bărbatul, găsit pe un şantier din UK

Busna a fost prins abia în martie, în timp ce lucra ilegal pe un șantier din Oldbury, în West Midlands. Inițial, le-a spus ofițerilor de imigrare un nume fals. Aceștia au descoperit ulterior că era căutat în România pentru jaf și au sesizat Unitatea Națională pentru Extrădări, care l-a reținut în aceeași zi.

În fața instanței din Westminster, românul a contestat extrădarea. El a susținut că dacă s-ar întoarce în ţară, condiţiile de detenţie i-ar încălca drepturile și a invocat, de asemenea, dreptul la viață de familie. "Vreau să rămân în Marea Britanie pe viitor, pentru a putea avea grijă de cei doi copii ai mei și de mama mea, care are probleme de sănătate foarte grave", a declarat Busna în fața instanței.

Judecătoarea Louisa Ciecióra a respins însă argumentele sale. Busna riscă acum să fie extrădat în România, unde ar urma să execute pedeapsa de 10 ani de închisoare. Avocații săi au contestat decizia la Înalta Curte.