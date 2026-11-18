Jensen Huang, fostul director general al Nvidia, a acceptat să se prezinte în faţa Comisiei bancare a Senatului american, în cadrul investigaţiilor privind relaţia sa cu o femeie suspectată de spionaj pentru China şi posibilele încălcări ale restricţiilor asupra exporturilor de cipuri avansate. Secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a acceptat, de asemenea, să depună mărturie, relatează CNBC, citat de news.ro.

Anunţul a fost făcut miercuri de senatorul republican Tim Scott, preşedintele Comisiei bancare, care a precizat că speră ca audierile celor doi să aibă loc înainte de Crăciun. "Amândoi au acceptat. Sperăm să finalizăm audierile înainte de Crăciun", a declarat Scott, într-un interviu acordat CNBC. Jensen Huang convenise deja marţi să participe, la 1 decembrie, la o audiere cu uşile închise în faţa reprezentanţilor a trei comisii ale Camerei Reprezentanţilor. Tim Scott a solicitat însă ca fostul director general al Nvidia să fie audiat public în Senat.

Presiunile politice asupra fostului director general al Nvidia ar putea continua şi anul viitor

În scrisorile transmise iniţial, senatorul propusese data de 3 decembrie pentru audierea lui Huang şi 10 decembrie pentru cea a lui Lutnick. Calendarul definitiv nu a fost încă stabilit. Investigaţiile congresmenilor vizează relaţia lui Jensen Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed din Singapore, suspectată de autorităţile americane că ar avea legături cu serviciile de informaţii chineze. Suspiciunile nu au fost demonstrate public, iar scandalul a dus săptămâna trecută la demisia fondatorului Nvidia.

Articolul continuă după reclamă

Tim Scott a declarat că doreşte să afle dacă relaţia personală a lui Huang a influenţat modul în care Nvidia a gestionat vânzările de cipuri către Megaspeed, companie suspectată de anchetatorii americani că ar fi facilitat accesul Chinei la semiconductori avansaţi. "Nvidia pare să fi avut controale destul de permisive şi vreau să ştiu în ce măsură relaţia cu Alice Huang a influenţat incapacitatea sau lipsa de disponibilitate a companiei de a observa că Megaspeed oferea Chinei acces la cele mai avansate cipuri", a afirmat senatorul.

Congresmenii solicită explicaţii şi din partea secretarului Comerţului, Howard Lutnick, pentru faptul că Megaspeed nu a fost inclusă pe lista entităţilor supuse restricţiilor americane, deşi autorităţile ar fi primit avertismente încă din martie. "Au fost avertizaţi încă din martie că Megaspeed ar trebui inclusă pe lista entităţilor cu risc pentru securitatea naţională. Biroul pentru Industrie şi Securitate nu a făcut acest lucru, Howard nu a făcut acest lucru şi vrem să ştim de ce", a declarat Scott. Gestionarea cazului a provocat şi divergenţe în administraţia Trump. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat săptămâna trecută că Departamentul Comerţului poartă responsabilitatea pentru lipsa măsurilor împotriva Megaspeed, precizând că instituţia sa a susţinut de mult timp introducerea restricţiilor.

În Camera Reprezentanţilor, preşedintele Comisiei pentru Afaceri Externe, republicanul Brian Mast, a declarat că detaliile audierii din 1 decembrie sunt încă în curs de stabilire. La discuţiile cu uşile închise ar urma să participe reprezentanţii republicani şi democraţi ai comisiilor pentru Afaceri Externe, China şi Informaţii, împreună cu consilierii lor juridici. Consilierul juridic al Nvidia, Tim Teter, este programat să fie audiat pe 2 decembrie. Nu a fost stabilită încă o dată pentru audierea lui Jeffrey Kessler, oficial al Departamentului Comerţului responsabil de controalele asupra exporturilor. Separat, Comisia pentru Energie şi Comerţ a Camerei Reprezentanţilor i-a solicitat directoarei interimare a Nvidia, Colette Kress, să prezinte până cel târziu la 2 decembrie informaţii despre exporturile de cipuri ale companiei şi relaţia dintre Jensen Huang şi Alice Huang.

Comisia a cerut, de asemenea, participarea lui Howard Lutnick şi a unui înalt oficial din subordinea sa la discuţii privind aplicarea restricţiilor asupra exporturilor de semiconductori. Un purtător de cuvânt al lui Jensen Huang a refuzat să comenteze anunţul senatorului Tim Scott. Presiunile politice asupra fostului director general al Nvidia ar putea continua şi anul viitor, când democraţii vor prelua controlul Congresului. Aceştia au solicitat investigaţii extinse atât asupra scandalului, cât şi asupra relaţiilor dintre Huang şi preşedintele Donald Trump.