Ucraina a capturat un cetățean indian care lupta alături de forțele ruse, a informat, marți, Brigada 63 Mecanizată. Potrivit declarației, Majoti Sahil Mohamed Hussein, un student în vârstă de 22 de ani din orașul indian Morbi, a venit în Rusia pentru a studia.

Un tânăr indian a luptat cu trupele Rusiei împotriva Ucrainei pentru trei zile, apoi s-a predat - Profimedia

Majoti a apărut într-un videoclip înregistrat de brigadă, spunând că a fost condamnat la șapte ani într-o închisoare rusă pentru acuzații legate de droguri. I s-a oferit posibilitatea de a semna un contract cu armata rusă pentru a evita alte pedepse.

Vestea vine în urma unor rapoarte anterioare privind diverse scheme de atragere în Rusia a cetățenilor din țări terțe, inclusiv India, sub promisiunea unor locuri de muncă profitabile sau a altor oportunități, doar pentru a-i presa să se înroleze.

După 16 zile de antrenament, pe 1 octombrie, Majoti a fost trimis în prima sa misiune de luptă, unde a petrecut trei zile. După un conflict cu comandantul său, el s-a predat trupelor ucrainene din Brigada 63 Mecanizată, potrivit The Kyiv Independent.

Cel puțin 12 indieni au fost uciși luptând pentru Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce 16 sunt dați dispăruți, a raportat Deutsche Welle la 11 februarie.

Problema a complicat relațiile, altfel calde, dintre Moscova și New Delhi, India fiind unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc în contextul sancțiunilor occidentale.

