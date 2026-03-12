Un taxi zburător care poate transporta 10 persoane, testat cu succes în China. Poate zbura până la 1.500 km

Un taxi zburător care poate transporta 10 persoane a fost testat cu succes în China. O companie chineză a testat aparatul uriaș cu decolare și aterizare verticale (eVTOL). Producătorii susțin că este cel mai mare Evtol care a finalizat un zbor test.

Un "taxi zburător" care poate transporta 10 persoane a trecut primul test de zbor din China, potrivit Live Science. Aeronavele masive Sky Dragon și Matrix din China sunt potrivite pentru până la 10 pasageri sau mai mult de o tonă de marfă, anunță producătorul de la Fengfei Aviation. În cadrul testului a fost pilotată cu succes aeronava electrică de 5 tone cu decolare și aterizare verticală (eVTOL). Experții susțin că testul reprezintă o nouă performanță pentru aeronavele electrice. De asemenea, producătorii spun că este cel mai mare eVTOL care a finalizat vreodată un zbor de test.

În timpul zborului de test, aeronava V5000 a decolat în modul VTOL, a comutat în modul cu aripă fixă pentru un zbor scurt și apoi a revenit în modul VTOL pentru a ateriza în siguranță. Vehiculele VTOL imită elicopterele, permițându-le să decoleze și să aterizeze pe heliporturi sau în alte spații mai mici, fără a necesita infrastructură de susținere, cum ar fi pistele utilizate de aeronavele cu aripă fixă.

Testul a avut loc în februarie la Baza de Operațiuni de Testare a Zborurilor Vehiculelor Aeriene Civile fără Pilot din Kunshan, provincia Jiangsu. Locul este folosit de Fengfei Aviation pentru demonstrații publice.

Aeronava are o versiune pur electrică care poate atinge 250 de kilometri, dar și o alternativă hibridă care poate zbura 1.500 km, au declarat reprezentanții companiei într-un comunicat postat pe LinkedIn.

V5000 este disponibil și în două variante, în funcție de încărcătura pe care este destinată să o transporte. Versiunea pentru pasageri, denumită „Dragonul Cerului”, poate transporta până la 10 pasageri. Marca engleză a Fengfei, AutoFlight, a dezvoltat o versiune alternativă numită V5000 Matrix, care poate transporta aproximativ o tonă de marfă, potrivit Mediafax.

Ambele versiuni sunt construite în jurul unei aripi compuse de 20 de metri lățime, susținută de un design aerodinamic cu trei suprafețe și 20 de motoare de ridicare. Includerea a 20 de motoare oferă siguranță în cazul în care unele se defectează.

Mai multe companii au început să exploreze sistemele eVTOL pentru serviciile comerciale de taxi, cum ar fi Joby Aviation, care a semnat un acord exclusiv pe șase ani pentru a opera taxiuri aeriene în Dubai, și EH216-S fără pilot al EHang, aprobat pentru zboruri turistice comerciale la joasă altitudine în China.

Deși aceste vehicule sunt în principal din gama de navete urbane cu patru până la șase pasageri și tind să fie semnificativ mai ușoare decât V5000, cele mai multe sunt concepute pentru deplasări pe distanțe scurte. V5000 demonstrează posibilitatea unui transport regional.

Nu există un termen fix privind certificarea modelului V5000 Sky Dragon/Matrix.

