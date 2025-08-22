Un turist român a murit pe o plajă din Grecia. Bărbatul de 30 de ani se căsătorise în urmă cu doar două luni

Tragedie pentru un cuplu din Cluj Napoca, aflat în vacanţă în Grecia. Bărbatul de 30 de ani a murit pe o plajă din Thassos, după ce i s-a făcut rău în apă. Tinerii erau căsătoriţi de două luni şi era prima lor vacanţă ca soţ şi soţie.

Clujeanul în vârstă de 30 de ani se afla în vacanţă în insula Thassos alături de soţie şi câţiva prieteni. La un moment dat, unul dintre ei l-a văzut plutind cu faţa în jos, în apă, şi i-a sărit în ajutor. Bărbatul ar fi ieşit pe propriile picioare pe plajă şi ar fi dat semne că are nevoie de ambulanţă. S-a sunat la 112, dar în scurt timp acesta a devenit inconştient.

"Florin, soţul meu a încetat din viaţă, în Grecia. Momentan, nu ştim cauza. Era în apă mică până la brâu şi a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu faţa în jos în apă, dar repet în apă mică. Şi l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieşit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanţă şi a dat din cap că da. Şi acolo a fost ultima urmă de conştienţă pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit şi salvarea. Nu i-au putut face nimic", a povestit pe Facebook soţia sa, Eliza.

Conform presei din Grecia primul ajutor i s-ar fi acordat de ceilalţi turişti de pe plaja Kinira, inclusiv de un medic, dar bărbatul nu a reacţionat. A ajuns şi o ambulanţă, iar echipajul a continuat manevrele de resuscitare, însă fără succes, fiind declarat decesul.

Articolul continuă după reclamă

Tânărul era cunoscut în comunitate locală din Cluj pentru că se implica în diferite activităţi, era absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării şi terminase şi masterul la Facultatea de Studii Europene.

Alex Prunean Like Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent. ➜

Întrebarea zilei Vă mai permiteţi să cumpăraţi toate rechizitele înainte de începerea şcolii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰