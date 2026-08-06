Poliția germană a arestat un cetățean ucrainean, suspectat că ar fi spionat o companie de armament din Bavaria în pregătirea unor acte de sabotaj. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi acționat în numele unui serviciu de informații străin, într-un context în care Germania avertizează asupra intensificării amenințărilor hibride și a acțiunilor de spionaj de pe teritoriul său.

Un ucrainean a fost arestat sub suspiciunea de spionaj la un complex de armament din Germania - iStock

Există "suspiciuni puternice" că suspectul, în vârstă de 33 de ani, a făcut "fotografii" la centrul de armament în iunie "în pregătirea unor acte de sabotaj", precizează un comunicat comun al Parchetului din Munchen şi al poliţiei landului Turingia, unde a fost arestat duminică, scrie Agerpres.

În calitate de "agent de nivel inferior", bărbatul ar fi transmis aceste imagini intermediarului său, acţionând în numele serviciilor de informaţii ale unei puteri străine, au explicat autorităţile, fără a preciza despre ce ţară este vorba.

Suspectul este închis preventiv într-un centru de detenţie din Bavaria.

Articolul continuă după reclamă

Ancheta este condusă de un nou centru naţional însărcinat cu coordonarea apărării împotriva "atacurilor hibride", inaugurat în iunie.

Germania este în alertă maximă în faţa unei înmulţiri a acestor operaţiuni de destabilizare, sabotaj şi spionaj pe teritoriul său, majoritatea fiind atribuite Rusiei.

Ministrul de interne german, Alexander Dobrindt, a avertizat miercuri asupra unei "noi dimensiuni a ameninţării" la adresa ţării, menţionând un posibil "scenariu de atac hibrid" după descoperirea unei drone explozive pe aeroportul din Leipzig, un centru logistic cheie pentru NATO şi transportul de echipamente militare şi civile către Ucraina.

Berlinul sprijină activ Kievul de la începutul invaziei ruseşti din 2022.

În septembrie 2025, autorităţile germane au lansat o campanie de informare care avertizează împotriva recrutării online de către Rusia de "agenţi dispensabili"