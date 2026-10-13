Universitatea Cornell suspendă petrecerile fraternităților după acuzațiile de viol din cazul "Cornell 7"

Universitatea Cornell a anunțat suspendarea petrecerilor și a altor evenimente sociale organizate în sediile fraternităților studențești pentru restul anului universitar. Reprezentanții instituției au anunțat marți că Poliția statului New York va fi implicată în investigarea infracțiunilor sexuale raportate în campusul universității. Măsurile vin pe fondul indignării provocate de modul în care universitatea, care face parte din Ivy League, a gestionat acuzațiile potrivit cărora o studentă ar fi fost agresată sexual într-un sediu al unei fraternități în anul 2024, scrie AP .

Universitatea a anunțat marți aceste schimbări, încercând să îi asigure pe studenți, profesori și absolvenți că ia măsuri pentru a gestiona criza declanșată în urmă cu câteva săptămâni de procesul intentat de o fostă studentă, a cărei identitate este protejată sub pseudonimul Jane Doe.

Procesul a șocat atât comunitatea universitară, cât și întreaga țară, nu doar din cauza acuzațiilor de viol, ci și pentru că a scos la iveală modul în care membrii fraternității au făcut schimb de mesaje pe Snapchat, folosind un limbaj vulgar și dezumanizant pentru a o descrie pe tânără și ceea ce se întâmpla.

Anunțul de marți urmărește, de asemenea, să abordeze problema culturii sociale de la Universitatea Cornell, care ar fi creat condițiile ce au favorizat presupusa agresiune, a declarat președintele instituției, Michael Kotlikoff, potrivit New York Times.

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Ce măsuri va aplica Universitatea Cornell

Măsurile anunțate de președintele Universității Cornell, Michael Kotlikoff, includ suspendarea tuturor petrecerilor și evenimentelor sociale organizate în sediile fraternităților afiliate Consiliului Interfraternităților până la sfârșitul anului universitar 2026-2027, precum și introducerea unei noi politici de "toleranță zero" față de încălcarea regulilor. Orice abatere ar duce la suspendarea imediată, în regim de urgență, a fraternității respective.

"Aceste măsuri vor oferi timpul necesar pentru o analiză amănunțită a activității fraternităților de la Cornell, pentru a stabili dacă și în ce condiții aceasta poate continua în siguranță", a scris Kotlikoff într-o scrisoare adresată comunității universitare.

De asemenea, acesta s-a angajat să angajeze un responsabil de caz în cadrul Biroului pentru Drepturi Civile al universității, care să ajute persoanele ce reclamă abateri de natură sexuală în campusul Cornell să parcurgă procedurile necesare. Totodată, a anunțat că va colabora cu Poliția statului New York pentru a permite anchetatorilor acesteia, care sunt independenți de Cornell, să investigheze acuzațiile.

Infracțiunile raportate în campus sunt investigate, de regulă, de poliția universitară

Infracțiunile raportate în campusul Cornell sunt, în general, investigate de poliția universitară, un departament care dispune de atribuții depline de aplicare a legii, dar care se află sub controlul universității.

Poliția campusului funcționează independent de poliția municipală din Ithaca, New York, orașul în care se află universitatea. Ofițerii acesteia au investigat acuzațiile de viol în grup din 2024 și au prezentat concluziile inițiale procurorului districtual din comitatul Tompkins. Acesta a decis să nu formuleze acuzații penale la doar câteva săptămâni după ce tânăra a făcut prima sesizare la poliție.

Ancheta, preluată de procurorul general al statului New York

Guvernatoarea statului New York l-a înlăturat luna aceasta pe procurorul districtual din dosar, în urma unui val de indignare publică provocat de faptul că nu au fost formulate acuzații penale.

Ancheta este condusă acum de procurorul general al statului New York, Letitia James, în timp ce Universitatea Cornell a angajat-o pe Sally Yates, fost adjunct al procurorului general al Statelor Unite, pentru a realiza o evaluare independentă a modului în care instituția a gestionat cazul.

Poliția statului New York preia uneori anchetele privind infracțiuni grave de la departamentele municipale de poliție mai mici, punând la dispoziție expertiză care nu este disponibilă la nivel local.