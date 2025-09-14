Antena Meniu Search
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc, încălcare a suveranității UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă intrarea dronelor rusești în spațiul aerian românesc, numind-o o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare la adresa securității regionale.

de Redactia Observator

la 14.09.2025 , 19:56
Ursula von der Leyen: Incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc, încălcare a suveranității UE Ursula von der Leyen - Profimedia

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, Ursula von der Leyen a declarat că „incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc este din nou o încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare serioasă la adresa securității regionale”.

Von der Leyen, despre drona rusească

Președinta Comisiei Europene a precizat că instituțiile europene lucrează „strâns cu România și cu toate statele membre pentru protejarea teritoriului UE” și a transmis un mesaj în limba română: „Suntem solidari cu România”.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.

