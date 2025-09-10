Ursula von der Leyen, ovaționată în PE: "Încălcare fără precedent a spațiului aerian al Poloniei"

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, în discursul despre Starea Uniunii rostit în plenul Parlamentului European, că "vechea lume a geopoliticii s-a sfârșit" și că este nevoie de o "nouă Europă", capabilă să răspundă provocărilor actuale. Declarațiile au fost întâmpinate cu aplauze îndelungate din partea europarlamentarilor.

Condamnând invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina și subliniind că "dependențele sunt transformate fără milă în arme", von der Leyen a afirmat că Uniunea Europeană trebuie să devină mai dură și mai independentă. "Europa este într-o luptă. O luptă pentru integritatea și pacea sa, pentru valorile și democrațiile noastre. Să nu vă înșelați, aceasta este o luptă pentru viitorul nostru", a subliniat șefa Comisiei.

Citiţi AICI discursul integral

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Von der Leyen a anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, al 19-lea, vizând accelerarea renunțării la combustibilii fosili ruși, eliminarea "flotei fantomă" și limitarea comerțului rusesc prin țări terțe. De asemenea, a prezentat intenția de a construi, împreună cu Ucraina, o "alianță a dronelor", finanțată cu 6 miliarde de euro, pentru a întări supravegherea spațiului aerian și a răspunde apelului țărilor baltice pentru crearea unui "zid al dronelor".

În discursul său, președinta Comisiei a evocat cazul emoționant al lui Sașa, un copil ucrainean deportat de Rusia și readus acasă datorită eforturilor internaționale. Ea a anunțat că va găzdui un summit internațional pentru coaliția care luptă împotriva răpirilor de copii ucraineni, amintind că pe numele lui Vladimir Putin există un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale.

Un alt punct central al intervenției a vizat apărarea valorilor democratice în fața manipulării informaționale și a dezinformării. "Democrația noastră este atacată", a avertizat von der Leyen, anunțând crearea Scutului European al Democrației și a unui Centru European pentru Reziliență Democratică, menit să sprijine statele membre în detectarea și combaterea propagandei.

Totodată, ea a criticat "tsunami-ul Big Tech" și influența algoritmilor asupra copiilor: "Cred cu tărie că părinții, nu algoritmii, ar trebui să ne crească copiii". Discursul său, marcat de apeluri la unitate, independență și curaj, s-a încheiat cu ovații în plenul Parlamentului European.

Documente: Discursul_din_2025_privind_starea_Uniunii_al_pre_edintei_von_der_Leyen.pdf

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰