Rusia, atac cu rachete balistice asupra sistemului energetic ucrainean. 600.000 de oameni au rămas fără curent

Rusia a lansat 39 de rachete balistice şi 120 de drone de atac, unele purtând muniţii cu fragmentaţie, în noaptea de marţi până miercuri. Atacurile au vizat în principal sistemul energetic şi alte infrastructuri critice din regiunile Kiev şi Harkov, potrivit unei declaraţii postate pe platforma X de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, informează EFE.

Atacul a lăsat aproximativ 600.000 de persoane fără electricitate. Zelenski a informat, de asemenea, despre pagube la 26 de instalaţii din reţeaua electrică ucraineană şi la alte patru proiecte de infrastructură din sectorul petrolului şi gazelor.

Conform raportului Forţelor Aeriene Ucrainene, care explică faptul că majoritatea rachetelor au vizat infrastructura energetică, apărarea ucraineană a reuşit să doboare doar 4 rachete balistice şi 115 drone.

Autorităţile locale au raportat moartea a patru persoane la Kiev ca urmare a atacului rusesc.

Articolul continuă după reclamă

"Facem apel la SUA şi la toţi ceilalţi din lume să nu închidă ochii la această realitate şi să răspundă, să răspundă cu forţă", a declarat Zelenski, care i-a cerut în mod specific preşedintelui american Donald Trump să impună sancţiuni "dure" Rusiei folosind puterile acordate de aşa-numitul "Graham Act", adoptat recent de Congres.

Şeful statului ucrainean a denunţat pe reţeaua X "un atac cu rachete balistice ruseşti care a vizat în mod special infrastructura energetică - aceeaşi infrastructură acoperită de armistiţiul anunţat de preşedintele american" Donald Trump.

"Atacul a fost pe deplin deliberat şi demonstrativ prin amploarea sa. Rusia nu a mai dat niciodată dovadă de un asemenea dispreţ ostentativ faţă de Statele Unite. Rusia nu consideră puternice declaraţiile preşedintelui american", a adăugat el.

Zelenski a cerut din nou mai multe rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot, singurele care garantează protecţia împotriva rachetelor balistice ruseşti, şi a reiterat că cea mai mare parte a infrastructurii atacate miercuri de forţele Kremlinului a fost inclusă în armistiţiul energetic anunţat duminică de Trump, chiar dacă acesta nu fusese acceptat anterior de niciuna dintre părţi.

Kievul a încetat iniţial atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, dar Moscova nu a arătat nicio dorinţă de a se alătura armistiţiului şi a continuat să atace infrastructura energetică ucraineană, notează EFE.

La rândul său, Ucraina a atacat miercuri un centru de date aflat în construcţie, aparţinând celei mai mari bănci de stat din Rusia, Sberbank, care se află sub sancţiuni occidentale, în regiunea Saratov, potrivit unei confirmări venite chiar din partea băncii vizate.

"Confirmăm atacul asupra centrului de procesare a datelor. Toate sistemele şi serviciile Sberbank funcţionează normal", a declarat Aleksandr Vediahin, prim-vicepreşedintele consiliului de administraţie al băncii, pentru agenţia de ştiri rusă TASS.

Anterior, guvernatorul oraşului Saratov, Roman Busarghin, a declarat că "mai multe case din oraşul Balakovo au fost avariate în urma atacului cu drone. Relatări preliminare indică faptul că o persoană a murit".

El a adăugat că "toată infrastructura din Balakovo funcţionează normal", fără a oferi detalii suplimentare.

Canalul independent rus Astra, de pe Telegram, a relatat, pe baza unei analize a imaginilor postate pe reţelele de socializare, că instalaţia atacată era un centru de date Sberbank, primul al acestei companii în urma atacurilor recente asupra infrastructurii gigantului tehnologic rus Yandex.

Lângă instalaţia avariată se află şi o centrală termoelectrică, o staţie de distribuţie a energiei electrice şi o fabrică de vagoane, care ar fi putut suferi, de asemenea, daune în urma atacului, potrivit Astra.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, apărarea aeriană "a interceptat şi distrus 902 de drone ucrainene cu aripi fixe" deasupra a 19 regiuni ruseşti, a peninsulei ucrainene anexate Crimeea şi a Mării Azov. Acest atac nocturn a fost al doilea după cel din dimineaţa zilei de 20 septembrie, înainte de ultima zi a alegerilor parlamentare ruseşti.

Mai mult de jumătate din aceste dispozitive aeriene, în total 493, au fost lansate împotriva capitalei ruse, potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, care a relatat pe MAX, reţeaua de mesagerie rusă, că 180 dintre ele au fost doborâte în vecinătatea oraşului.

Din cauza alertei de raid aerian, trei aeroporturi din Moscova - Vnukovo, Domodedovo şi Jukovski - au fost nevoite să suspende temporar operaţiunile, potrivit agenţiei aviaţiei civile ruse Rosaviaţia.

În regiunea Rostov din sud, peste 160 de drone au fost distruse în nouă districte, a relatat guvernatorul local, Iuri Slusar, pe Telegram.