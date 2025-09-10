Vance: "Trump nu vede niciun rost în izolarea economică a Rusiei. Să fim sinceri, au mult petrol"

Președintele SUA, Donald Trump, nu crede că Rusia ar trebui izolată de economia globală dincolo de contextul războiului său împotriva Ucrainei, a declarat vicepreședintele JD Vance.

Declarația vine în contextul în care, în ciuda amenințărilor repetate ale lui Trump, administrația sa a impus doar sancțiuni limitate Rusiei și, în unele cazuri, a redus restricțiile.

"Președintele a fost foarte deschis cu europenii și rușii, spunând că nu vede niciun motiv pentru care ar trebui să izolăm economic Rusia, cu excepția continuării conflictului", a spus Vance într-un interviu acordat One America News Network, publicat pe 10 septembrie, conform Kyiv Independent.

Vicepreședintele a adăugat că Rusia rămâne o putere în domeniul resurselor.

Articolul continuă după reclamă

"Să fim sinceri, indiferent dacă vă place sau nu Rusia, indiferent dacă sunteți de acord sau nu cu argumentele lor fundamentale pentru conflict, simplul fapt este că au mult petrol", a spus Vance.

"Au mult gaz. Au multă bogăție minerală."

Potrivit vicepreședintelui, odată ce se va ajunge la o înțelegere, Washingtonul ar putea avea "o relație economică foarte productivă" atât cu Kievul, cât și cu Moscova.

Remarcile sale vin în contextul în care propunerile de pace ale lui Trump ar include ridicarea sancțiunilor împotriva Moscovei, stârnind îngrijorări la Kiev și Bruxelles că Occidentul ar putea pierde influența asupra Kremlinului.

Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a declarat pe 8 septembrie că Europa trebuie să reducă achizițiile de petrol și gaze rusești dacă dorește ca Washingtonul să intensifice sancțiunile pentru a împinge Moscova spre negocieri semnificative.

În august, Washingtonul a impus tarife vamale Indiei, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol ai Rusiei, dar nu a luat măsuri mai ample. Oficialii indieni au declarat că tarifele nu le vor opri importurile de țiței rusesc.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat pe 5 septembrie că o delegație va călători la Washington pentru a coordona un nou pachet de sancțiuni comune.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat în ziua următoare că Washingtonul este pregătit să extindă tarifele secundare pentru țările care cumpără petrol rusesc, deși nu au fost anunțate alte măsuri.

