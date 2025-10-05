Viktor Orban: Existența Ucrainei e în interesul Ungariei, dar nu ar trebui să intre în UE

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susține că menținerea Ucrainei ca stat între Budapesta și Rusia este o chestiune de interes strategic pentru țara sa. Cu toate acestea, liderul maghiar continuă să blocheze sprijinul Uniunii Europene pentru Kiev și se opune aderării Ucrainei la blocul comunitar.

Într-un interviu acordat publicației Hetek pe 4 octombrie, Viktor Orban a declarat că existența Ucrainei este benefică pentru Ungaria, deoarece separă teritorial țara de Rusia, relatează The Kyiv Independent.

"Lucrul bun este că există un teritoriu între Ungaria și Rusia, care acum se numește Ucraina. Acesta este un interes strategic al Ungariei, ca Ucraina să existe. Nu este vorba despre un punct de vedere geopolitic... ci despre interesul național al Ungariei", a spus Viktor Orban.

Declarațiile vin în contextul în care, cu doar câteva zile înainte, pe 29 septembrie, premierul maghiar afirma că "Ucraina nu este un stat suveran", pe fondul acuzațiilor lansate de Kiev privind presupuse încălcări ale spațiului aerian ucrainean de către drone maghiare.

Orban respinge ideea aderării Ucrainei la UE

Liderul de la Budapesta s-a pronunțat constant împotriva integrării Ucrainei în Uniunea Europeană și a sprijinului financiar sau militar oferit Kievului.

"Sprijinim un acord strategic cu Ucraina. Un acord strategic între UE și Ucraina. Nu o aderare, ci un acord", a precizat Orban în interviu.

Pe 3 octombrie, acesta a reiterat că Ungaria se va opune extinderii UE pentru a include Ucraina, argumentând că o astfel de decizie ar putea "atrage blocul comunitar într-un război cu Rusia".

"Ucraina este o țară cu un destin foarte dificil. De ce ar trebui să împărtășim acest destin dificil? Noi avem propriul nostru destin, care este mult mai ușor decât cel al ucrainenilor", a spus premierul ungar.

Opoziție fermă față de ajutorul UE pentru Ucraina

Orban s-a arătat, de asemenea, împotriva planurilor Uniunii Europene de a oferi Ucrainei un sprijin militar și financiar pe termen lung, calificând aceste inițiative drept "o iluzie" bazată pe "presupuneri false despre colapsul economic al Rusiei".

Ungaria a blocat în repetate rânduri sancțiunile UE împotriva Moscovei ca răspuns la invazia Ucrainei și continuă să împiedice progresele în negocierile de aderare ale Kievului.

În fața opoziției constante a Budapestei, oficialii europeni analizează reforme ale procesului decizional unanim din cadrul blocului comunitar. Potrivit unui raport Politico publicat pe 29 septembrie, aceste schimbări ar permite continuarea negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova chiar și în ciuda veto-ului Ungariei.

