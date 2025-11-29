Noapte de foc la Kiev! Cel puţin o persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după un atac masiv al ruşilor! Bombardamentele vin după ce şeful de cabinet al lui Zelenski şi-a dat demisia. Oficialii ruşi spun că Ucraina se află acum într-o criză politică fără precedent. Între timp, Administraţia Trump este pregătită să facă o nouă concesie Rusiei, ar fi gata să recunoască Crimeea şi Donbasul de drept ca fiind pământ rusesc, dacă asta îl determină pe Putin să semneze pacea. Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii.

Atacul ruşilor a avut loc cu puţin timp după miezul nopţii. O persoană nu a mai avut nicio şansă. Alte şapte au fost rănite, printre care şi un copil.

Bombardamentul vine după ce jurnaliştii de la publicaţia britanică The Telegraph, care citează surse apropiate negocierilor, susţin că Donald Trump este gata să-şi pună semnătura pe un acord prin care Statele Unite recunosc regiunea Donbas şi peninsula Crimeea, anexate ilegal de Vladimir Putin, ca fiind ale ruşilor. Ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, şi emisarul Steve Witkoff îi vor face personal oferta lui Vladimir Putin, la Moscova, săptămâna viitoare.

"Acesta ar trebui să fie subiectul negocierilor noastre cu partea americană. Vă mulţumesc foarte mult că ne-aţi atras atenţia asupra acestui aspect. Aveţi dreptate, acesta este unul dintre punctele cheie", a spus preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Articolul continuă după reclamă

Putin, întâlnire la Moscova cu premierul ungar Viktor Orban

Până la vizita delegaţiei americane, Vladimir Putin s-a întâlnit la Moscova cu premierul Viktor Orban, cel mai bun prieten al său din Uniunea Europeană. Cei doi lideri au fost la un pas să se dărâme unul pe altul în timpul primirii de la Kremlin. La finalul întâlnirii, Orban a spus că ţara sa nu va renunţa la gazele şi petrolul rusesc. Un mesaj pe placul lui Putin, care i-a mulţumit că a acceptat ca el şi Trump să se întâlnească la Budapesta.

"Putin ne-a asigurat că, dacă va exista un 'summit al păcii', acesta va avea loc fără îndoială la Budapesta. [...] Ungaria a plătit deja un preţ foarte mare pentru acest război, cu care nu avem nicio legătură, aşa că vrem ca acest război să se încheie cât mai repede", a spus ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto.

"A fost propunerea lui Donald. El a spus 'Avem relații bune cu Ungaria, tu ai relații bune, propun această opțiune'", a mai spus preşedintele Rusiei, Vladimir Putin.

Demisia lui Iermak, un alt motiv de bucurie pentru Kremlin

Putin mai are un motiv de bucurie. La Kiev, scandalul de corupţie a ajuns la mâna dreaptă a lui Volodimir Zelenski.

Agenţiile anticorupţie au percheziţionat casa şi biroul lui Andrii Iermak, şeful cabinetului lui Zelenski şi negociatorul său principal. Ancheta ar viza o mită de 100 de milioane de euro la compania de stat Energoatom. În urma acuzaţiilor, Zelenski a anunţat demisia şefului său de cabinet.

"Îi mulţumesc lui Andrii pentru poziţia Ucrainei pe care a reprezentat-o mereu aşa cum trebuie să fie. Întotdeauna, a fost o poziţie patriotică", a declarat preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Au apărut între timp şi primele reacţii de la Moscova. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a spus că Ucraina se află într-o criză politică profundă.

Iermak este al doilea apropiat al lui Zelenski vizat de procurorii anticorupţie din Ucraina, după Timur Mindici, un vechi prieten şi fost partener de afaceri al liderului de la Kiev.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰