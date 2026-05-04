Alex Ligertwood a murit. Fostul solist al formaţiei Santana avea 79 de ani

Cântăreţul şi chitaristul scoţian Alex Ligertwood, cunoscut în special pentru colaborarea cu trupa Santana, formată în jurul chitaristului legendar Carlos Santana, a murit la vârsta de 79 de ani. Anunţul a fost făcut de soţia sa, scrie luni AFP, citată de Agerpres.

"Cu o imensă tristeţe şi cu inima frântă anunţ decesul dragului şi blândului meu Alex Ligertwood, soţul meu timp de 25 de ani, pe care îl cunoşteam de 36 de ani", a declarat Shawn Brogan într-un mesaj postat pe Facebook, duminică seara.

Ea a precizat că artistul "a murit liniştit în somn", la două săptămâni după ultimul său concert.

Cine a fost Alex Ligertwood

Născut la Glasgow, în Scoţia, Alex Ligertwood a avut o carieră muzicală de peste şase decenii.

Cântăreţ, chitarist şi baterist, el a fost profund influenţat de muzica soul.

Numele său rămâne asociat cu formaţia Santana, fondată în 1966 de chitaristul Carlos Santana - el a fost solistul acestei trupe timp de aproximativ 15 ani, între 1979 şi 1994.

Alex Ligertwood a colaborat cu trupa la albume precum "Marathon" (1979), "Zebop!" (1981) şi "Sacred Fire: Live in South America", lansat în 1993.

Artistul a cântat şi în alte formaţii, precum The Magic of Santana, un grup german specializat în cover-uri ale pieselor lui Santana.

"A fost unul dintre cei mai buni cântăreţi de pe planetă şi ne va lipsi nespus de mult. Mulţumim, Alex, pentru tot", a declarat trupa într-un comunicat publicat pe reţelele sociale, salutând "formidabila aventură" pe care a reprezentat-o colaborarea lor.

