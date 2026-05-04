Cuibul spionilor ruși în Europa: trei ruși expulzați din Austria pentru spionaj prin satelit. Tehnica folosită

Trei ruși au fost expulzați din Austria pentru spionaj și au părăsit deja țara, a transmis postul public ORF. Ministerul de Externe de la Viena a confirmat luni informația, în timp ce Ambasada Rusiei la Viena s-a declarat indignată de decizie și a calificat-o drept "inacceptabilă".

Potrivit presei austriece, expulzarea vizează trei persoane suspectate că ar fi fost implicate direct în activități de spionaj prin satelit la Viena. Aceștia ar fi colectat date, inclusiv de la organizații internaționale, cu ajutorul unor instalații conectate la comunicații prin satelit, amplasate pe terenul ambasadei Rusiei din cartierul vienez Landstraße, precum și în complexul rezidențial al diplomaților ruși din cartierul Donaustadt.

Inițial, în aprilie, Austria a cerut ridicarea imunității diplomatice, însă Rusia nu a dat curs solicitării, ceea ce a dus la expulzarea celor trei. Ambasada Rusiei la Viena a protestat pe platforma X, calificând decizia drept un "gest neprietenos" și "exclusiv motivat politic".

Presa internațională și rapoartele serviciilor de informații din ultimii 4 ani menționează Austria ca fiind un "cuib" al spionilor ruși în inima Europei. Viena este considerată de mult timp un "hub" de spionaj din cauza prezenței multor organizații internaționale (ONU, OSCE), dar și a unei legislații mai permisive.

Legea spionajului, înăsprită

Expulzarea celor trei diplomați ruși are loc pe fondul planurilor de înăsprire a legislației privind spionajul. "Spionajul este o problemă de securitate pentru Austria. Am schimbat direcția și acționăm ferm împotriva acestuia", a declarat ministrul de Externe, Beate Meinl-Reisinger.

Aceasta a subliniat că este "inacceptabil ca imunitatea diplomatică să fie folosită pentru activități de spionaj" și că guvernul pregătește modificări legislative pentru a combate mai eficient astfel de acțiuni.

Ministrul Justiției, Anna Sporrer, a precizat că autoritățile colaborează pentru a depista și opri activitățile ilegale de informații și că orice tentativă de subminare a instituțiilor democratice va fi sancționată.

În prezent, spionajul este pedepsit în Austria doar dacă vizează direct interesele statului. Guvernul intenționează însă să extindă legea astfel încât să protejeze și organizații internaționale precum Uniunea Europeană sau ONU.

