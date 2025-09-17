Vizita lui Trump în UK a iscat controverse. Britanicii l-au întâmpinat cu mesaje de protest

Donald Trump a ajuns în Marea Britanie. Preşedintele american şi soţia sa, Melania, au petrecut noaptea la reşedinţa ambasadorului american la Londra, iar miercuri vor ajunge la castelul Windsor. Vizita sa a venit însă cu proteste mari, iar asta a dus la anularea întânirilor cu publicul.

Donald Trump şi Melania au ajuns pe aeroportul Stansted din Londra, unde au fost întâmpinaţi de șefa protocolului american, ambasadoarea Monica Crowley, dar și de reprezentantul Regelui - vicontele Hood, Lord de onoare.

Cuplul prezidențial a plecat, mai apoi, la reşedinţa ambasadorului american în Regatul Unit cu elicopterul Marine One. "Sunt foarte multe lucruri aici care îmi încălzesc sufletul. Este un loc special, un loc minunat. El îmi este prieten de foarte mult timp şi toată lumea îl respectă şi îl iubeşte".

Liderul de la Casa Albă va ajunge astăzi la Castelul Windsor, unde va fi şi cazat în semn de omagiu faţă de Regina Elisabeta a Doua, pe care o admira. Britanicii nu sunt însă încântaţi de sosirea preşedintelui şi, în semn de protest, zeci de oameni au venit cu pancarte în faţa castelului.

Tot acolo, manifestanţii au desfăşurat un banner uriaş cu o fotografie în care Trump apare împreună cu pedofilul sinucis în închisoare, Jeffrey Epstein. Din cauza protestelor anunţate, au fost luate măsuri de securitate excepţionale, iar preşedintele american va evita capitala şi interacţiunile cu publicul.

Guvernul britanic se aşteaptă ca, în urma vizitei, să semneze un acord tehnologic de miliarde de dolari cu Donald Trump.

