Vladimir Putin a ajuns în China, într-o vizită considerată fără precedent. Ce speră să obţină de la Xi Jinping

Vladimir Putin a ajuns în China, pentru o vizită de 4 zile considerată fără precedent de specialişti. Liderul rus a fost primit cu covor roşu la Tianjin, unde participă la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, alături de alţi 25 de şefi de state şi guverne din Asia centrală şi Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin are programată o întâlnire bilaterală cu omologul chinez şi speră să obţină promisiunea că Beijingul va susţine şi mai departe Rusia în războiul din Ucraina.

Preşedintele rus Vladimir Putin a sosit duminică în oraşul portuar Tianjin din nordul Chinei, conform presei de stat chineze şi ruse, pentru un summit regional de securitate despre care Beijingul speră că poate contracara influenţa occidentală în afacerile globale, relatează Reuters.

Putin, întâmpinat cu covor roșu la Tianjin, în nordul Chinei

Pentru această vizită rară de patru zile în China, vecin şi cel mai mare partener comercial al Rusiei, Putin a fost întâmpinat cu covorul roşu, fiind primit pe pistă de înalţi oficiali ai oraşului, conform unei transmisiuni în direct a evenimentului de către agenţia rusă TASS.

Legăturile dintre China şi Rusia sunt "la cele mai bune niveluri din istorie", devenind "cele mai stabile, mature şi semnificative din punct de vedere strategic dintre ţările majore", a precizat postul de televiziune de stat chinez CCTV în relatarea sa despre sosire.

Pentru Moscova, întâlnirea este o oportunitate de a obține sprijin diplomatic, în contextul sancțiunilor occidentale impuse după invadarea Ucrainei.

Summit de securitate la Shanghai

Preşedintele chinez Xi Jinping va găzdui aproximativ 20 de lideri mondiali la Tianjin, inclusiv prim-ministrul indian Narendra Modi, la summitul de două zile al Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai, cea mai mare reuniune de la înfiinţarea grupului în 2001 între şase naţiuni eurasiatice. Acest bloc axat pe securitate s-a extins în ultimii ani la 10 membri permanenţi şi 16 ţări cu statut de participanţi dialog şi observatori. Mandatul său s-a extins de la securitate şi combaterea terorismului la cooperare economică şi militară. Se aşteaptă ca Xi Jinping să folosească summitul pentru a sugera cum ar arăta o ordine internaţională post-americană, oferind în acelaşi timp un impuls diplomatic de mare anvergură Rusiei, afectată de sancţiuni din cauza invaziei din Ucraina.

Cu o zi înainte de vizita sa, Putin a criticat sancţiunile occidentale într-un interviu scris acordat agenţiei oficiale de ştiri chineze Xinhua, declarând că Moscova şi Beijingul se opun împreună sancţiunilor "discriminatorii" în comerţul global. Economia Rusiei este în pragul recesiunii, afectată de restricţiile comerciale şi de costul războiului. Lideri din Asia Centrală, Orientul Mijlociu, Asia de Sud şi Asia de Sud-Est vor participa la summit, în cadrul a ceea ce China îşi propune să prezinte ca o demonstraţie puternică de unitate în rândul "Sudului Global", care se referă la ţările în curs de dezvoltare şi cu venituri mici, în mare parte din emisfera sudică.

Putin va fi în China de duminică până miercuri, în cadrul unei vizite de patru zile. Liderul rus va participa mai întâi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat timp de două zile în portul Tianjin, după care va merge la Beijing pentru convorbiri cu președintele chinez Xi Jinping și pentru a asista la un amplu spectacol militar ce marchează încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Vizita survine într-un context în care președintele rus încearcă să contracareze încetinirea comerțului bilateral, în timp ce războiul din Ucraina continuă. După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, China a sprijinit Moscova, achiziționând petrol rusesc și vânzând bunuri, de la automobile la electronice, ceea ce a dus la un record al comerțului bilateral de 245 de miliarde de dolari în 2024. Putin și Xi au declarat în 2022 un parteneriat strategic "fără limite" și s-au întâlnit de peste 40 de ori în ultimul deceniu.

