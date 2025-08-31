A fost teroare din nou în Ucraina după ce Rusia a atacat cu aproape 600 de drone şi rachete. De la Kiev, Volodimir Zelenski a cerut noi sancţiuni şi a avertizat că războiul nu se va încheia pe vorbe goale. Preşedintele american susţine în continuare că poate pune capăt atacului pe cale diplomatică.

După al doilea cel mai mare atac al Rusiei asupra Ucrainei, care a omorât 25 de oameni, dintre care 4 copii şi a rănit alţi aproape 50, ruşii au continuat teroarea. Oficialii de la Moscova spun că, în ultimele luni, au efectuat 76 de lovituri asupra unor facilităţi importante. Ultima - atacul din regiunile ucrainene Zaporojie, Dnipro şi Pavlograd cu 537 de drone şi 45 de rachete.

Generalul Gherasimov: Trupele ruse se află în ofensivă de-a lungul întregii linii a frontului din Ucraina

"Forţele Armate ale Rusiei controlează 99.7% din Lugansk, au rămas mai puţin de 60 de kilometri pătraţi, 79% din Doneţk, 74% din regiunea Zaporojie şi 76% din regiunea Herson", a declarat Valeri Gherasimov, şeful statului major general al armatei ruse. Din luna martie, Rusia a cucerit peste 3.500 de kmp de teritoriu în Ucraina și a obținut controlul asupra a 149 de sate, a adăugat Gherasimov, potrivit Agerpres. "Grupul combinat de trupe continuă o ofensivă permanentă de-a lungul aproape întregii linii a frontului", a mai spus şeful statului major general al armatei ruse.

Pompierii s-au chinuit ore în şir să stingă incendiile şi să scoată supravieţuitorii de sub dărâmături

Liderul de la Casa Albă are în minte mai multe variante pentru menţinerea păcii în Ucraina, în cazul unui acord, inclusiv trimiterea unor trupe chineze sau a mercenarilor americani. "Preşedintele Trump ştie că mai are atuuri în mânecă, dar ştie şi că trebuie să îi ţină la masa negocierilor pe Vladimir Putin şi pe Volodimir Zelenski", Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO.

În Europa, miniştrii de Externe s-au reunit la Copenhaga pentru a discuta cum vor fi folosite bunurile îngheţate ale Rusiei. Şefa diplomaţiei româneşti a atras atenţia şi asupra atacurilor tot mai periculoase la graniţa cu ţara noastră. "Este foarte important pentru noi să înfiinţăm, împreună cu partenerii europeni, un mecanism prin care să păstrăm sigure Delta Dunării şi Marea Neagră", a transmis Oana Țoiu, minstrul român de Externe.

Săptămâna viitoare, ţările UE vor propune noi sancţiuni la adresa Rusiei.

Zelenski, după asasinarea fostului preşedinte al parlamentarului Andrii Parubîi: "A fost plănuită minuţios"

Între timp, fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andri Parubi, a murit pe stradă, la Liov. Atacatorul este căutat şi, conform mai multe surse media ucrainene, l-ar fi împușcat de cinci ori pe politicianul ucrainean de pe o bicicletă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost văzute şi de preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care a numit incidentul o crimă plănuită minuţios şi a declarat că se fac eforturi uriaşe pentru găsirea vinovatului.

