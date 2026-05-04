Putin se teme de o lovitură de stat condusă de Șoigu și de un asasinat cu drone. Raport al serviciilor secrete

Kremlinul a sporit considerabil măsurile de protecție pentru președintele Vladimir Putin, inclusiv prin instalarea unor sisteme de monitorizare în locuințele apropiaților săi, într-un context marcat de asasinate în rândul elitei militare ruse și de temeri legate de o posibilă tentativă de lovitură de stat, potrivit unui raport al unei agenții europene de informații citat de CNN .

Bucătarii, gărzile de corp și fotografii care lucrează cu președintele nu mai au voie să folosească transportul public, arată documentul. Vizitatorii liderului de la Kremlin sunt supuși unui control dublu, iar persoanele din anturajul său apropiat pot utiliza doar telefoane fără acces la internet.

Asasinarea unui general a declanșat tensiuni la vârful securității ruse

O parte dintre aceste măsuri au fost introduse în ultimele luni, după uciderea unui general de rang înalt în decembrie, incident care a generat tensiuni la vârful aparatului de securitate rus. Situația indică o stare tot mai accentuată de neliniște la Kremlin, pe fondul problemelor interne și externe, inclusiv dificultăți economice, semne de nemulțumire și eșecuri pe frontul din Ucraina.

Potrivit raportului, oficialii de securitate au redus drastic numărul locurilor în care Putin apare frecvent. El și familia sa nu mai merg în reședințele obișnuite din regiunea Moscovei sau la Valdai, iar în acest an nu a vizitat nicio bază militară, deși în 2025 făcea astfel de deplasări în mod regulat. Pentru a compensa, Kremlinul ar difuza imagini preînregistrate cu liderul rus.

De la invazia Ucrainei din 2022, Putin ar petrece perioade îndelungate în buncăre modernizate, în special în regiunea Krasnodar, la Marea Neagră. Documentul, transmis presei de o sursă apropiată unei agenții europene de informații, apare într-un moment în care percepția unei crize la Kremlin este în creștere, la patru ani de la începutul războiului.

Pierderile ruse, estimate de statele occidentale la circa 30.000 de morți și răniți lunar, alături de avansul limitat pe front și atacurile repetate cu drone în interiorul Rusiei, pun presiune tot mai mare pe regim. Costurile economice sunt tot mai vizibile, inclusiv prin întreruperi ale rețelelor mobile în marile orașe.

Temeri de complot la Kremlin

Raportul oferă și detalii despre temerile privind securitatea internă. De la începutul lunii martie 2026, Kremlinul și Vladimir Putin ar fi preocupați de posibile scurgeri de informații sensibile și de riscul unui complot sau al unei tentative de lovitură de stat. Liderul rus ar fi în special îngrijorat de utilizarea dronelor într-un eventual atentat.

Numele lui Serghei Șoigu, legat de riscul unei lovituri de stat

Un punct sensibil îl reprezintă și fostul ministru al Apărării, Serghei Șoigu, în prezent secretar al Consiliului de Securitate, despre care raportul sugerează că ar putea fi asociat cu riscul unei lovituri de stat, datorită influenței sale în armată. Arestarea unui apropiat al acestuia este văzută ca o slăbire a poziției sale. Putin a mai trecut printr-o tentativă de revoltă în iunie 2023, când liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a condus un marș eșuat spre Moscova.

Raportul menționează și tensiuni între conducerea militară și serviciile secrete, după asasinarea unui general rus în 2025, care ar fi dus la extinderea măsurilor de protecție pentru mai mulți comandanți de rang înalt. Detaliile nu pot fi verificate independent, iar Kremlinul nu a comentat informațiile. Unele dintre măsuri erau însă cunoscute sau suspectate anterior, inclusiv restricțiile privind deplasările și folosirea telefoanelor.

Noile informații apar la scurt timp după ce Moscova a anunțat modificări importante pentru parada de 9 mai din Piața Roșie, care va avea loc fără armament greu, pe fondul amenințărilor de securitate tot mai mari.

