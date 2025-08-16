Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vladimir Putin, despre summitul din Alaska: A fost "oportun şi foarte util"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost "oportună şi foarte utilă". Sunt primele sale comentarii de la apariţia alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN, citat de News.

de Redactia Observator

la 16.08.2025 , 21:51
Vladimir Putin, despre summitul din Alaska: A fost „oportun şi foarte util” Vladimir Putin - Profimedia

„Aş dori să menţionez imediat că vizita a fost oportună şi foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluţionare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a declarat Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Oportun şi util

Liderul rus, menţionând că negocieri directe de acest gen nu au mai avut loc la acest nivel „de mult timp”, a declarat că Rusia respectă poziţia administraţiei Trump cu privire la războiul din Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

„Respectăm în mod firesc poziţia administraţiei americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităţilor, şi ne dorim, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Dorim să avansăm către soluţionarea tuturor problemelor prin mijloace paşnice”, a afirmat Putin.

„Discuţia a fost foarte sinceră şi substanţială şi, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat el.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

vladimir putin summitul alaska summit trump-putin
Înapoi la Homepage
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
&#8220;Mi-e ruşine să spun&#8221; Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că va avea vreun efect asupra războiului din Ucraina întâlnirea dintre Trump şi Putin?
Observator » Ştiri externe » Vladimir Putin, despre summitul din Alaska: A fost "oportun şi foarte util"