Vladimir Putin, despre summitul din Alaska: A fost "oportun şi foarte util"

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost "oportună şi foarte utilă". Sunt primele sale comentarii de la apariţia alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN, citat de News .

„Aş dori să menţionez imediat că vizita a fost oportună şi foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluţionare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a declarat Putin sâmbătă, potrivit Kremlinului.

Oportun şi util

Liderul rus, menţionând că negocieri directe de acest gen nu au mai avut loc la acest nivel „de mult timp”, a declarat că Rusia respectă poziţia administraţiei Trump cu privire la războiul din Ucraina.

„Respectăm în mod firesc poziţia administraţiei americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităţilor, şi ne dorim, de asemenea, ca acest lucru să se întâmple. Dorim să avansăm către soluţionarea tuturor problemelor prin mijloace paşnice”, a afirmat Putin.

„Discuţia a fost foarte sinceră şi substanţială şi, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”, a adăugat el.

