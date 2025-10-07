Antena Meniu Search
Vladimir Putin îşi aniversează ziua de naştere cu un Consiliu de Securitate şi mai multe convorbiri telefonice

Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, iar în programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă dacă este prevăzută şi o discuţie cu şeful Casei Albe, Donald Trump.

de Redactia Observator

la 07.10.2025 , 15:11
Vladimir Putin îşi aniversează ziua de naştere cu un Consiliu de Securitate şi mai multe convorbiri telefonice - Profimedia

Dmitri Peskov nu a anunţat însă dacă este de aşteptat ca liderul rus să aibă marţi o conversaţie telefonică şi cu omologul american Donald Trump.

Vladimir Putin s-a născut la 7 octombrie 1952, marţi împlinind 73 de ani. De obicei, el îşi petrece ziua de naştere la serviciu, profitând de ocazie pentru a comunica activ cu liderii străini. De câteva ori, în această zi au avut loc summituri internaţionale importante. În plus, de ziua sa, preşedintele încearcă să petreacă timp cu familia şi prietenii, scrie TASS.

vladimir putin aniversare zi de natere vladimir putin consiliu de securitate kremlin
