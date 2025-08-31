Soarta Ucrainei se decide zilele acestea la peste 6.000 de kilometri de Kiev. Vladimir Putin şi principalii lui aliaţi externi s-au reunit în China. Aflată într-un turneu prin estul Europei care o va aduce şi în România, Ursula von der Leyen a atras atenţia că preşedintele rus rămâne o ameninţare pentru tot continentul. De la Washington, Trump a anunţat că se va vedea cu Putin şi Zelenski în viitorul apropiat.

Kremlinul a prezentat sosirea lui Vladimir Putin în China printr-un montaj demn de filmele de acţiune. Preşedintele rus a fost primit cu covorul roşu şi apoi a discutat cu omologul chinez rezultatul negocierilor cu Statele Unite. Timp de două zile, cei doi lideri participă la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, alături de alţi 24 de şefi de state şi guverne din Asia centrală şi Orientul Mijlociu.

Putin speră să obţină promisiunea că Beijingul va susţine şi mai departe Rusia în războiul din Ucraina

În particular, liderul de la Kremlin speră să obţină promisiunea că Beijingul va susţine şi mai departe Rusia în războiul din Ucraina. Schimburile comerciale între cele două ţări au depăşit 240 de miliarde de dolari anul trecut. China este principalul cumpărător de petrol şi gaze naturale din Rusia, bani folosiţi pentru a alimenta conflictul din Ucraina. Din Tianjin, purtătorul de cuvânt al lui Putin a lăsat să se înţeleagă că războiul nu e nici pe departe încheiat, dar a dat vina pe aliaţii europeni ai Kievului.

"Europeanii stau în calea păcii, europenii instigă şi, probabil, încurajează regimul de la Kiev în stăruinţa lui absurdă. Este o mare greşeală! Din moment ce nu vedem reciprocitate de la Kiev, vom continua operaţiunea militară specială", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Mesajul a fost recepţionat în Europa. "Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba. Este un prădător. În ultimii 25 de ani a început patru războaie: Cecenia, Georgia, Crimeea și invazia completă a Ucrainei", a declarat Ursula von der Leyen. Şefa Uniunii Europene a făcut declaraţia de la graniţa Poloniei cu Belarus, pe care a vizitat-o alături de premierul Donald Tusk. Cei doi au fost apăraţi de soldaţi înarmaţi până în dinţi şi de garduri de fier şi sârmă ghimpată de trei metri.

"Am primit informaţii şi recomandări de la echipa de securitate să anulăm conferinţa de presă sau să o mutăm în altă parte pentru că au apărut soldaţi din Belarus înarmaţi cu puşti", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei. Puţin mai la nord, Lituania a instalat zeci de kilometri de bariere antitanc la frontiera cu Rusia şi Belarus. În Statele Unite, Donald Trump a anunţat că sunt şanse mari să participe la o întâlnire în trei, cu omologii din Rusia şi Ucraina. "Termenul limită oficial este 3 septembrie. Ne îndreptăm către momentul în care preşedintele îşi va pierde răbdarea şi va lua măsuri economice şi militare pentru a aplica presiune pe Putin", a declarat John Teichert, fost general şi analist militar. Până la noi negocieri, Volodimir Zelenski a anunţat noi atacuri în interiorul Rusiei împotriva rafinăriilor şi depozitelor de combustibil.

