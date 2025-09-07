Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia îşi bate joc de diplomaţie, calcă în picioare dreptul internaţional şi ucide fără discriminare. Afiramţia ei vine după atacurile ruseşti fără precedent asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Agerpres.

Von der Leyen despre ultimul atac al Moscovei: "Rusia îşi bate joc de diplomaţie, ucide fără discriminare" - Profimedia

"Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone şi rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât şi locuinţe civile. Din nou, Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie, calcă în picioare dreptul internaţional şi ucide fără discriminare", a declarat Ursula von der Leyen, într-o reacţie postată pe reţelele de socializare.

Pe de altă parte, Von der Leyen a insistat că "Europa sprijină şi va continua să sprijine pe deplin Ucraina (...) Va continua să consolideze forţele armate ale Ucrainei, creând garanţii de securitate durabile şi înăsprind sancţiunile pentru a creşte presiunea asupra Rusiei (...)Trebuie să punem capăt uciderilor".

Şi alţi lideri europeni au condamnat atacul

De asemenea, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a condamnat "versiunea păcii lui Putin", care constă, potrivit lui, în "a vorbi despre pace în timp ce bombardamentele se intensifică şi sunt atacate clădiri guvernamentale şi locuinţe".

"Trebuie să ne menţinem cursul: să întărim apărarea Ucrainei şi să creştem presiunea asupra Rusiei prin sancţiuni suplimentare, în coordonare strânsă cu aliaţii şi partenerii noştri", a adăugat Antonio Costa.

Ministrul de externe al Belgiei, Maxime Prevot, a condamnat şi el atacurile şi a lansat un apel să se răspundă la escaladarea Rusiei "cu fermitate din partea Europei", pentru că "numai presiunea şi unitatea pot apropia sfârşitul acestui război".

O delegaţie a Uniunii Europene s-a deplasat vineri în SUA pentru a negocia cu administraţia preşedintelui Donald Trump posibile noi sancţiuni coordonate împotriva Rusiei, potrivit unei declaraţii făcute de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, în oraşul ucrainean Ujgorod, în timp ce europenii pregătesc deja al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Kremlinului.

Rusia a bombardat puternic Ucraina în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică cu peste 800 de drone, un nou record, şi peste 12 rachete, inclusiv capitala Kiev, unde au fost ucise cel puţin două persoane, fiind lovit pentru prima oară sediul guvernului, potrivit serviciilor de urgenţă şi autorităţilor locale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

