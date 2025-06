Vremea extremă loveşte şi în restul Europei! După caniculă, mai multe zone din Franţa sunt sub cod portocaliu de ploi şi vijelii. În sud-estul ţării, în mai puţin de jumătate de oră, grindina a distrus zeci de culturi şi a avariat case şi maşini. Nici Spania şi Slovenia nu au scăpat de furia naturii. Din cauza viiturilor, şoferii au rămas blocaţi cu orele pe şosele.

Natura a lovit cu putere sud-estul Franţei. O furtună puternică însoţită de grindină a provocat numeroase pagube în departamentul Loire. În doar 25 de minute, bucăţile de gheaţă, de mărimea unei mingi de ping-pong, au ciuruit case, sere şi maşini.

Vremea extremă a lovit Franţa

"Aveam impresia că grindina chiar o să spargă ţiglele de pe acoperiş, pentru că se auzea foarte tare cum lovea. E halucinant, parcă ar fi fost nişte proiectile care cădeau şi erau pe cale să distrugă totul". "În această dimineaţă, am stat două ore pe acoperiş lipind bucăţi de bandă adezivă, ca să nu ne inunde la următoarea furtună", spun localnicii.

Vezi și

Pe autostradă, şoferii au fost obligaţi să oprească maşinile în mijlocul drumului ca să treacă vijelia. Nici locuitorii din Puy-de-Dôme nu au scăpat de furia vremii. Vijeliile care au lovit departamentul au distrus mai multe case.

"Vântul a bătut 2-3 minute, dar casa vecinului a fost complet distrusă. Tot acoperișul lui a ajuns la noi acasă. E peste tot, în spatele casei. M-am ascuns sub terasă cu soţia şi băieţii mei. Ne-a fost foarte frică. Am crezut că o să se prăbușească casa. Am crezut că totul va fi smuls din pământ. Vom vedea ce pagube avem. Brusc, cerul s-a întunecat complet. A căzut grindină mare, ca țurțurii, iar după aceea, ca o tornadă, au început vânturi foarte, foarte puternice", spune un localnic.

Furtunile au provocat haos şi în nord-vestul Spaniei. În oraşul Valladolid, străzile au fost inundate, iar localnicii s-au trezit în faţa unei privelişti rar întâlnite. Apa a început să se reverse ca într-o cascadă de pe podurile blocate de vehicule.

Mai multe pasje şi tuneluri s au inundat iar soferii s au trezit captivi intre ape. Pompierii au primit peste 200 de apeluri de ajutor

Şi în Slovenia au fost probleme. Grindina a spart parbrize, a avariat acoperişurile caselor şi a distrus mai multe locuri de joacă pentru copii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi risca să garantaţi cu o altă proprietate pentru a vă cumpăra o locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰