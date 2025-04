Wall Street a urcat puternic după ce Trump a anunţat pauza de 90 de zile la noile tarife, cu excepţia Chinei. Cum a motivat decizia

Donald Trump s-a răzgândit! Liderul american a suspendat tarifele pentru 90 de zile şi le-a redus la 10 la sută pentru toate ţările. Excepţie face însă China, pentru care Trump a mărit taxele, de la 104 la 125 la sută. La ora anunţului, bursele americane au înregistrat creşteri puternice. Pieţele din Japonia şi Coreea de Sud au deschis şi ele pe verde, in ciuda tarifelor impuse Chinei. Suspendarea taxelor vine în contextul în care, Uniunea Europeană a decis să impună tarife reciproce pentru o lungă serie de produse din Statele Unite.

"Mi s-a părut că oamenii o cam luaseră puţin razna. Începuseră să fie cam gălăgioşi, deveniseră cam agitaţi, cam speriaţi. Niciun alt preşedinte n-ar fi făcut ce am făcut eu. Toţi vor să facă o înţelegere. Şi am făcut o pauză de 90 de zile pentru cei care nu s-au răzbunat, pentru că le-am spus, dacă vă răzbunaţi, vom dubla taxele", a declarat Donald Trump.

Aşa a motivat Trump decizia de a pune pe pauză timp de trei luni tarifele impuse în urmă cu o săptămână. Anunţul a venit ca un şoc, mai ales că preşedintele declarase că nu va face niciun pas înapoi. Trump invită acum restul statelor la negocieri bilaterale. "Nu vă răzbunaţi şi veţi fi răsplătiţi. Deci fiecare ţară din lume care vrea să vină să negocieze, suntem dispuşi să vă ascultăm. Vom scădea tarifele la 10 procente".

China nu a fost iertată

Liderul american nu a iertat însă pe toată lumea. În cazul Chinei, a mărit taxele de la 104 la 125 la sută. "China a fost de departe cel mai mare agresor din istorie. Şi alţii au fost, dar cineva trebuia să o oprească. China vrea să facă o înţelegere, doar că nu ştie cum să procedeze. Dar vor găsi o soluţie", a spus Trump. La momentul anunţului, bursele americane au explodat. Nasdaq a înregistrat a doua cea mai bună zi de când există. Iar Dow Jones, cea mai bună din ultima jumătate de deceniu.

Suspendarea taxelor vine în contextul în care, ieri, Uniunea Europeană a decis să impună tarife reciproce pentru o lungă serie de produse din Statele Unite. "Este un moment prost pentru ei. Nu le-au aplicat. Au ales o dată mai târzie. Bine, mă bucur că s-au abţinut", a declarat Trump. Riposta Uniunii Europene are trei etape, iar cele mai afectate vor fi statele conduse de republicani.

Vor fi taxe mai mari pentru soia din Louisiana, piesele auto din Michigan, metalele din Arizona şi lemnul din Alabama. Comisia Europeană a aprobat ieri primele creşteri de tarife, din 15 aprilie, ca răspuns la tarifele vamale la adresa aluminiului, oţelului şi maşinilor europene. Vor fi taxate produse în valoare de 21 de miliarde de dolari.

Intrarea în vigoare a tarifelor înseamnă automat scumpiri în Statele Unite. De exemplu, un iPhone care costă acum 1.600 de dolari ar putea ajunge la 3.500 de dolari din cauza taxelor vamale impuse Chinei. La fel, şi un televizor de 500 de dolari să ajungă să coste peste 600 de dolari.

Războiul taxelor afectează şi România

Prognoza de creştere economică a scăzut pentru 2025 şi 2026. "Pe acest an, am redus prognoza de creştere la 1,8 de la 2%. Pentru anul viitor, la 3,1% de la 3,4%. Pe scenariul că tarifele impuse de Statele Unite vor fi negociate şi reduse în a doua parte a anului acesta la 10 la sută de la nivelul actual 20 la sută. În cazul negativ, în care taxele vor rămâne la nivelul actual, o estimare grosieră ar fi că impactul va fi dublu asupra creşterii economice", explică Ciprian Dascălu, economist-şef bancă. Pieţele bursiere din Asia şi Europa au închis ieri în pierdere, iar barilul de ţiţei a căzut pentru prima dată din februarie 2021 sub nivelul de 60 de dolari.

