China şi SUA, armistițiu de un an în războiul comercial. "Trump a fost învins de Xi la fiecare pas"

Donald Trump și Xi Jinping au ajuns la un armistițiu de un an în războiul comercial fără precedent privind tarifele vamale și exporturile de pământuri rare. Mai mult, în cadrul întâlnirii care a durat o oră și 40 de minute în Coreea de Sud, şi pe care președintele american a descris-o drept "uimitoare" și "de nota 12 din 10", Trump i-a făcut o concesie extraordinară liderului chinez. În schimbul promisiunii că Beijingul va combate traficul cu fentanil, un drog periculos care ucide mii de americani anual, Statele Unite vor reduce cu 10% tarifele aplicate bunurilor importate din China.

China şi Statele Unite vor suspenda timp de un an taxele portuare pe care şi le impuneau reciproc, a anunţat Ministerul Comerţului de la Beijing, la scurt timp după întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump, de la Busan. Totodată, Beijingul a acceptat să reia achizițiile de soia americană și să ridice restricțiile de export privind pământurile rare, utilizate în multe industrii critice.

Trump a declarat că va reduce cu 10% taxele vamale impuse Chinei, sub acuzația că produce substanțe chimice folosite pentru fabricarea fentanilului, un drog periculos care ajunge în SUA și provoacă mii de morți anual. Asta înseamnă că tariful mediu aplicat importurilor din China, pe toate produsele, va scădea de la 57% la 47%. Practic, unele produse chinezești vor fi mai ieftin taxate când intră în SUA.

CNN: Trump a fost învins de Xi la fiecare pas

La prima vedere, este un acord promițător care ar putea relansa comerțul dintre cele două țări, dar este un pariu riscant pentru administrația Trump, arată o analiză CNN. De când a declanșat războiul său comercial fără precedent cu China, Trump a fost învins de Xi la fiecare pas, explică CNN. Chiar și faptul că s-au întâlnit personal joi arată că Trump a cedat în fața cerințelor Chinei. Și, așa cum a arătat istoria, nu este clar că Statele Unite vor primi ceva serios la schimb.

Între timp, Trump riscă să slăbească și mai mult relațiile Americii cu principalii săi aliați, în timp ce încearcă să construiască o relație mai prietenoasă cu principalul său adversar economic. Trump pariază că de data aceasta lucrurile vor fi diferite, dar istoria sugerează contrariul.

Trump a urmărit patru obiective principale prin tarifele impuse Chinei: reducerea cantității de fentanil care ajunge în Statele Unite, reluarea producției industriale în SUA, restabilirea echilibrului în balanța comercială și vânzarea activelor TikTok din SUA. Administrația sa a făcut progrese reale în toate cele patru direcții: China a indicat că a luat măsuri ferme pentru a preveni exportul substanțelor chimice de bază folosite la fabricarea fentanilului, zeci de companii au promis investiții de miliarde de dolari în producția din SUA, deficitul comercial dintre SUA și China a atins, în august, cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani, iar Trump și Xi au convenit asupra unui cadru pentru un acord privind TikTok.

Însă relația rece dintre cele două țări a provocat și probleme majore pentru Statele Unite: China a restricționat exportul de pământuri rare, elemente esențiale pentru industria electronică și militară, a refuzat să cumpere soia afectând grav fermierii americani, a creat probleme unor companii americane importante prin lansarea de investigații antitrust și a impus, la rândul ei, tarife substanțiale asupra importurilor din SUA.

În ciuda mai multor runde de discuții cu echipe de negociatori, China a continuat să întârzie implementarea promisiunilor făcute administrației Trump. În special, pământurile rare au devenit un punct fierbinte, iar promisiunile anterioare privind o piață liberă pentru aceste materiale nu s-au concretizat niciodată. Mai mult, Beijingul și-a înăsprit controlul, extinzând restricțiile la începutul lunii octombrie. Conform acordului de joi, China a fost de acord să retragă aceste reguli recent impuse, deși restricțiile inițiale anunțate în aprilie par să rămână în vigoare.

Și viitorul TikTok în Statele Unite rămâne incert, în ciuda a mai multe runde de negocieri între cele două țări. Beijingul s-a ferit să confirme că a fost încheiat un acord final privind TikTok după întâlnirea dintre Xi și Trump, promițând doar că va colabora cu SUA pentru a "gestiona corespunzător" problema.

Trump a spus în repetate rânduri că Beijingul nu se ține de cuvânt, inclusiv în noiembrie 2024, când a anunțat că va crește tarifele impuse Chinei din cauza crizei provocate de fentanil.

De ce a acceptat totuși Trump un acord cu China

În primul rând, China a luat măsuri reale și concrete în privința fentanilului. De exemplu, în această vară, a adăugat pe lista substanțelor aflate sub control strict două noi substanțe folosite la fabricarea fentanilului. Când rețelele de traficanți s-au adaptat și au început să vândă acele substanțe pe piața neagră, China a acționat pentru a împiedica exportul lor.

Trump a spus joi că "acțiunea foarte fermă" a Chinei în combaterea traficului cu fentanil este unul dintre motivele pentru reducerea tarifelor vamale asupra produselor chinezești. S-au înregistrat totuși progrese în reducerea fluxului de fentanil provenit din China în ultimii ani și există dovezi că acțiunile Beijingului au avut efect, mai ales după ce Trump a început să impună tarife vamale.

Agenția Americană Antidrog (DEA) a arătat într-un raport anual publicat în mai că puritatea fentanilului a scăzut în 2024, ceea ce arată că rețelele din Mexic au dificultăţi în a obține substanțele esențiale din China. Și autoritățile vamale americane au raportat că volumul de fentanil oprit la graniță a scăzut în 2024 și este în scădere și în 2025.

Chiar dacă a fost sau nu convins că Beijingul a făcut progrese în această problemă, cert este că Trump a schimbat discursul în această săptămână. "China va colabora cu mine pentru a restricționa drogul. Cred că ne vor ajuta cu problema fentanilului. Vor face tot ce pot", a spus Trump miercuri.

În al doilea rând, China are o pârghie importantă de influență asupra Statelor Unite. Tarifele impuse de Trump au avut efecte adverse: au supărat fermierii americani, un segment electoral important, au dus la criza pământurilor rare, esențiale pentru industrie şi au determinat China să refuze să-și deschidă complet piața pentru cipurile AI americane, un obiectiv strategic pentru Trump.

Tarifele vamale rămân una dintre puținele pârghii de negociere pe care Trump le mai are, dar China a găsit și alte piețe pentru produsele sale, reducând impactul sancțiunilor americane. Chiar și așa, reducerea tarifelor era o cerere-cheie a Chinei, la fel și întâlnirea lui Trump cu Xi.

Cedând parțial teren, mai ales dacă Beijingul a arătat bunăvoință în problema fentanilului, Trump a obținut anumite concesii în schimb. China a emis joi o declarație vagă în care a spus că va face "ajustări corespunzătoare" la măsurile sale de răspuns privind tarifele legate de fentanil, după ce Trump a fost de acord să înjumătățească tarifele impuse.

Ce urmează

O posibilă problemă pentru Statele Unite este aceea că alte două țări asupra cărora administrația Trump a impus tarife legate de fentanil, Mexic și Canada, vor privi anunțul de joi cu suspiciune și îngrijorare.

Ambele țări au depus eforturi reale pentru a limita traficul de fentanil către SUA. În plus, fentanilul provenit din Canada nu a reprezentat niciodată o problemă majoră, însumând mai puțin de 1% din cantitatea totală care ajunge în Statele Unite. Cu toate acestea, Trump a amenințat că va crește tarifele vamale pentru Mexic și Canada, în timp ce le reduce pentru China. Această decizie ar putea îmbunătăți relația Americii cu principalul său adversar economic, China, dar ar putea tensiona relațiile cu doi aliați și parteneri comerciali importanți.

Între timp, consumatorii americani, care au suportat povara financiară a acestor tarife, așteaptă acum să vadă o scădere a prețurilor în SUA.

