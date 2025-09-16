SUA nu vor impune Chinei tarife de 100% pentru petrolul rusesc decât dacă Europa o face prima

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, avertizează că Washingtonul nu va impune noi tarife Chinei pentru importurile de petrol rusesc fără ca Europa să taxeze mai întâi Beijingul și India. Bessent susține că sancțiuni dure din partea Europei ar putea opri războiul din Ucraina în 90 de zile.

Londra, 16 septembrie 2025 – Scott Bessent, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a fost surprins ieșind din sediul 11 Downing Street - Washington presează Europa: fără tarife împotriva Chinei și Indiei, SUA nu mai mișcă pe frontul sancțiunilor

Administrația Trump nu va impune noi tarife pe importurile chineze pentru a descuraja Beijingul să mai cumpere petrol rusesc, decât dacă statele europene adoptă la rândul lor taxe vamale drastice asupra Chinei și Indiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Într-un interviu acordat agențiilor Reuters și Bloomberg la Madrid, oficialul american a subliniat că Europa trebuie să joace un rol mai puternic în stoparea veniturilor energetice ale Rusiei, pe care Kremlinul le folosește pentru finanțarea războiului din Ucraina.

"Ne așteptăm ca europenii să își aducă contribuţia acum. Nu vom merge mai departe fără ei", a spus Bessent, întrebat despre posibile tarife americane legate de petrolul rusesc importat de China.

Declarația vine după ce președintele Donald Trump a impus taxe suplimentare de 25% pe produsele indiene, iar Washingtonul cere europenilor să adopte tarife între 50% și 100% împotriva Chinei și Indiei.

Oficialii chinezi au respins presiunea americană, invocând faptul că achizițiile de petrol sunt "o chestiune de suveranitate".

"Războiul ar fi gata în 90 de zile"

Bessent a criticat indirect și unele state europene, care continuă să cumpere produse petroliere rafinate în India din țiței rusesc achiziționat la preț redus.

"Vă garantez că, dacă Europa ar impune tarife secundare substanțiale cumpărătorilor de petrol rusesc, războiul s-ar termina în 60 sau 90 de zile", a afirmat șeful Trezoreriei, argumentând că astfel ar fi tăiată principala sursă de venit a Moscovei.

Bessent a precizat că sancțiunile recente asupra Indiei au dus la "progrese substanțiale" în dialogul bilateral. Washingtonul și New Delhi reiau azi negocierile, într-un climat ceva mai cordial între Trump și premierul Narendra Modi.

În plus, administrația americană ia în calcul sancțiuni suplimentare împotriva marilor companii petroliere rusești, precum Rosneft și Lukoil, dar și utilizarea activelor suverane rusești înghețate din 2022.

O variantă care este luată în considerare ar fi confiscarea unor părți din cele 300 de miliarde de dolari blocate deja, sau constituirea unui mecanism special care să le folosească drept garanții pentru împrumuturi către Ucraina.

