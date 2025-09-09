Presupusul desen cu o femeie goală trimis de Trump lui Epstein. Casa Albă neagă că e semnat de preşedinte

The Wall Street Journal a publicat luni o presupusă felicitare trimisă de Donald Trump lui Jeffrey Epstein, în 2003. Documentul conține un desen cu silueta unei femei și un mesaj de prietenie: "Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani - fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat".

The Wall Street Journal a relatat în premieră, în iulie, despre albumul aniversar al miliardarului pedofil Jeffrey Epstein, în care apare şi felicitarea atribuită lui Donald Trump. Acelaşi ziar a publicat luni o copie a scrisorii din 2003, care conține un desen al torsului unei femei și un mesaj criptic de prietenie.

Procurorul general al SUA l-a informat pe Trump, în luna mai 2025, că numele său apare menţionat în dosarele Epstein, alături de multe alte personalități, au dezvăluit în luna iulie WSJ și NYT. Prezența numelor într-un astfel de dosar nu înseamnă neapărat comiterea vreunei fapte ilegale. Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru Reuters că administrația nu neagă că numele lui Trump figurează în documente legate de Epstein, miliardarul pedofil care a fost prieten cu actualul preşedinte american.

Presa americană publică un presupus desen al lui Trump pentru Epstein

Desenul atribuit lui Donald Trump este o schiță trasată cu marker gros, care conturează torsul unei femei, cu două arcuri mici sugerând sânii. În interiorul siluetei apare un dialog tipărit între "Donald" şi "Jeffrey", iar semnătura olografă a lui Trump este plasată chiar sub zona șoldurilor.

Potrivit WSJ, Ghislaine Maxwell, partenera lui Jeffrey Epstein i-a făcut acestuia în 2003 un cadou special, cu ocazia împlinirii a 50 de ani: un album de lux, cu scrisori și desene trimise de prieteni, colaboratori și cunoștințe. Printre aceștia s-ar fi aflat şi un mesaj cu tentă indecentă de la Donald Trump.

Conține mai multe rânduri de text dactilografiat încadrat în silueta unei femei goale, care pare a fi desenată manual cu un marker gros. O pereche de cercuri mici indică sânii femeii, iar semnătura președintelui este un "Donald" ondulat sub talie, imitând părul pubian. Textul dactilografiat de pe desen este prezentat ca o conversație imaginară între Trump și Epstein, scris la persoana a treia.

"Viața trebuie să însemne mai mult decât să ai totul.

Donald: Da, dar nu-ți voi spune ce este.

Jeffrey: Nici eu, din moment ce știu și eu ce este.

Donald: Avem anumite lucruri în comun, Jeffrey.

Jeffrey: Da, așa este, dacă stau să mă gândesc.

Donald: Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat asta?

Jeffrey: De fapt, mi-a fost clar ultima dată când te-am văzut.

Trump: Un prieten este un lucru minunat. La mulți ani și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat".

Casa Albă neagă că Trump a făcut desenul şi l-a semnat

Ulterior, şi democrații din Congres au distribuit pe X presupusa felicitare trimisă de Trump lui Epstein. Casa Albă a reacţionat, susţinând că documentul este un fals, iar purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a ameninţat cu acţiuni judiciare. "Aşa cum am spus tot timpul, este foarte clar că preşedintele Trump nu a desenat această imagine şi nu a semnat-o", a scris ea pe platforma X.

Trump a negat încă din iulie autenticitatea scrisorii și a dat în judecată Wall Street Journal şi pe magnatul Rupert Murdoch, proprietarul ziarului, cerând despăgubiri de miliarde de dolari. "Acesta este un fals. E un articol fals al Wall Street Journal", a spus el atunci, insistând că: "N-am făcut un desen în viaţa mea. Nu desenez femei. Nu e limbajul meu. Nu sunt cuvintele mele", a transmis liderul de la Casa Albă.

Documentul provine din arhiva moștenirii Epstein și face parte din investigația Congresului privind legăturile fostului miliardar, condamnat pentru pedofilie. Republicanii îi acuză pe democrați că folosesc scrisoarea în scop politic, subliniind că Trump nu este acuzat de ilegalități. Epstein, condamnat ca infractor sexual, a murit în 2019 într-o închisoare din New York. Oficial, cauza decesului a fost stabilită ca sinucidere, însă legăturile lui cu diverse personalităţi, inclusiv cu Trump, au alimentat speculaţiile despre o posibilă crimă.

Acuzaţiile conform cărora Epstein a abuzat sexual mai multe fete au apărut în public pentru prima dată în 2006. El a fost arestat atunci, apoi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei. În 2019, a fost reţinut a doua oară şi acuzat de conspiraţie în vederea traficului de persoane în scopuri sexuale.

Trump a declarat că a rupt legătura cu Epstein înainte de 2006

Atât Epstein, cât și Trump au spus, cu ani în urmă, că relația lor s-a răcit. Trump a declarat că a rupt legătura cu Epstein înainte de 2006, când a fost arestat pentru prima dată. El a povestit că l-a dat afară pe Epstein de la Mar-a-Lago pentru că s-a comportat nepotrivit cu fiica unui invitat. Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat, în discuții private, că numele lui Trump apare în dosare, dar a refuzat să comenteze public.

