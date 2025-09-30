Site-ul de videoclipuri online este cea mai recentă platformă care a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021.

YouTube îi va plăti 22 de milioane de dolari lui Donald Trump, după ce i-a suspendat contul - Profimedia

YouTube va plăti 22 de milioane de dolari pentru a soluționa procesele intentate de Donald Trump după ce filiala Google i-a suspendat contul în urma asaltului asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, potrivit unui document judiciar publicat luni.

Site-ul de videoclipuri online a ajuns la un acord cu președintele american pentru a soluționa o dispută care a început în iulie 2021, după Meta și X (fostul Twitter), conform Le Figaro, citat de Mediafax.

La 6 ianuarie în acel an an, mii de partizani ai săi convinşi că alegerile din 2020 au fost afectate de fraudă, în ciuda numeroaselor dovezi contrare, au atacat Capitoliul în încercarea de a împiedica certificarea alegerii lui Joe Biden.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a-şi justifica decizia, YouTube a spus atunci că a evaluat "riscul de violenţe", ţinând cont în acelaşi timp de importanţa, pentru alegători, de a-i auzi "în mod egal pe marii candidaţii naţionali".

Pe lângă YouTube, Facebook şi Instagram, Donald Trump a fost readmis ulterior şi pe Twitter de noul patron de la acel moment, Elon Musk.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰