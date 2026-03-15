Zelenski acuză aliaţii europeni de "şantaj" în disputa referitoare la conducta petrolieră Drujba

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acuzat pe aliații europeni că încearcă să "șantajeze" Kievul pentru a redeschide o conductă care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia.

El a spus că restabilirea fluxului de țiței rusesc prin Ucraina către Uniunea Europeană (UE) ar fi ca și cum ar fi ridicat sancțiunile economice impuse Moscovei, relatează BBC.

Ucraina susține că conducta petrolieră Drujba, din epoca sovietică, a fost avariată de atacurile aeriene rusești din ianuarie și încă nu a fost reparată.

Ungaria depinde de energia rusească și blochează atât noi sancțiuni ale UE impuse Moscovei, cât și un împrumut vital de 90 de miliarde de euro (103 miliarde de dolari; 78 de miliarde de lire sterline) pentru Kiev până la redeschiderea conductei.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a făcut din ostilitatea față de Ucraina o problemă cheie înaintea alegerilor din aprilie. Partidul său intră în cursă cu un decalaj în sondajele de opinie.

UE l-a îndemnat pe Zelenski să repare rapid conducta și îi cere să permită inspectorilor să verifice daunele. Unii oficiali ai UE se tem că rezistența lui Zelenski l-ar putea ajuta pe Orban să câștige realegerea.

Însă, vorbind cu reporterii de la Kiev, inclusiv cu BBC, Zelenski a spus că pur și simplu se opune, în principiu, permiterii tranzitului petrolului rusesc prin Ucraina, în timp ce UE a sancționat vânzarea acestuia în alte părți.

"Fie vindem petrol rusesc, fie nu. Pentru că [UE] mă obligă să restabilesc Drujba. Cum este diferit acest lucru de ridicarea sancțiunilor împotriva rușilor? De ce putem, într-un caz, să le spunem Statelor Unite că ne opunem ridicării sancțiunilor, în timp ce, pe de altă parte, obligăm Ucraina să reia tranzitul petrolului prin Drujba – și la un preț politic care, în mod efectiv, plătește pentru politicile anti-europene?", a declarat Zelenski.

Comentariile lui Zelenski vin după ce SUA au relaxat sancțiunile care împiedică alte țări să cumpere petrol rusesc pentru a atenua criza energetică declanșată de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul. Măsura a atras critici din partea mai multor lideri europeni.

"Dacă am decis să restabilim aprovizionarea cu petrol rusesc, atunci vreau să știe că sunt împotriva acestui lucru. Și nu este nevoie să mă acuze că blochez nimic. Nu blochez", a spus Zelenski.

"Spun deschis: sunt împotriva acestui lucru. Dar dacă mi se pun condiții ca Ucraina să nu primească arme, atunci, scuzați-mă, sunt neputincios în această privință. Le-am spus prietenilor noștri din Europa că asta se numește șantaj", a declarat Zelenski.

El a adăugat că decizia UE de a împrumuta Ucrainei 90 de miliarde de euro a fost adoptată de toate cele 27 de țări și trebuie pusă în aplicare.

Vorbind despre conflictul tot mai mare din Orientul Mijlociu, Zelenski a descris dronele interceptoare ale țării sale drept "petrol ucrainean" și a spus că este gata să ajungă la un acord de producție comună de 50 de miliarde de dolari cu SUA.

El a spus că SUA "ne-au contactat de mai multe ori" și a susținut că Washingtonul este "foarte interesat" de un acord.

De la izbucnirea războiului, multe țări - în special din Golf - au cerut ajutor Ucrainei pentru a se apăra împotriva dronelor ieftine proiectate de Iran.

Ucraina este un lider mondial atât în ​​producerea de drone interceptoare ieftine, cât și în învățarea celei mai bune metode de utilizare a acestora împotriva atacurilor rusești aproape nocturne.

"Pentru noi, este ca petrolul", a declarat Zelenski reporterilor. "Producția de drone moderne și expertiza relevantă a Ucrainei reprezintă petrolul nostru ucrainean de astăzi."

El a subliniat că Ucraina ar dori atât bani, cât și tehnologie în schimbul oricăror acorduri.

El a adăugat că Ucraina a propus anul trecut un acord de producție comună de drone cu SUA, dar acesta nu a fost convenit.

"Eram pregătiți atunci și suntem încă pe deplin pregătiți și acum. Am saluta o astfel de utilizare comună a experienței. De aceea am făcut această propunere", a spus el.

