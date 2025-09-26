Zelenski ameninţă Kremlinul. Rusia consideră declaraţiile "iresponsabile"

Rusia consideră „iresponsabile” declarațiile de joi ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a amenințat că ar putea lovi Kremlinul.

Purtătorul de cuvânt al Președinției ruse a numit, vineri, "iresponsabile amenințările" de atac asupra Kremlinului formulate de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un interviu difuzat joi, conform Le Figaro, citat de Mediafax.

"Liderul ucrainean aruncă amenințări la tot pasul, ceea ce ni se pare destul de iresponsabil", a reacționat Dmitri Peskov, întrebat pe această temă în cadrul briefingului său zilnic.

Medvedev: Dependentul de droguri de la Kiev

Fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, i-a replicat lui Zelenski de asemenea cu o ameninţare cu un atac asupra sediului preşedinţiei de la Kiev şi a ţinut în plus să transmită un avertisment Washingtonului.

"Dependentul de droguri de la Kiev spune că Kremlinul trebuie să ştie unde are un adăpost antiaerian pentru ca ocupanţii săi să se poată ascunde când el va folosi arme americane cu rază lungă de acţiune. Ceea ce ciudatul ar trebui să ştie este că Rusia poate folosi arme în faţa cărora un adăpost antiaerian nu-l va proteja", a scris Medvedev pe reţeaua socială X.

"Americanii ar trebui la rândul lor să ţină cont de acest lucru", a completat fostul preşedinte rus, făcând referire la cererile lui Zelenski de a primi arme americane cu rază lungă de acţiune.

Zelenski, întâlnire cu Donald Trump, la ONU

Venit la New York pentru Adunarea Generală a ONU, Zelenski a avut acolo marţi o întâlnire cu preşedintele american Donald Trump, după care acesta din urmă a transmis un mesaj prin care şi-a contrazis poziţiile exprimate anterior cu privire la războiul din Ucraina şi s-a poziţionat clar de partea acesteia.

După ce până de curând afirma că Ucraina trebuie să facă pace cu Rusia întrucât nu are capacitatea militară de a recupera teritoriile pierdute, într-un mesaj pe care l-a scris pe Truth Social după întâlnirea cu Zelenski preşedintele SUA a estimat că, dimpotrivă, Ucraina poate recuceri toate teritoriile sale ocupate de Rusia, şi chiar să meargă dincolo de acestea.

Mai mult, Trump a îndemnat Ucraina să acţioneze în acest sens acum, pentru a profita de dificultăţile economice ale Rusiei, dar să facă acest lucru "cu sprijinul Uniunii Europene", dând de înţeles din nou că Washingtonul nu mai doreşte să contribuie financiar la ajutorul pentru Ucraina şi că susţinătorii europeni ai Kievului trebuie să plătească mai mult pentru acest ajutor financiar şi militar, inclusiv cumpărând arme americane.

