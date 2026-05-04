Secreatarul de Stat american Marco Rubio și-a încercat mâna ca DJ de nuntă înainte de a călători în Europa pentru o serie de summit-uri cheie, inclusiv o întâlnire cu Papa.

Ipostaza inedită în care a fost surprins Marco Rubio, înainte de participarea la summiturile din Europa - X / Fox News

În imaginile postate online de Dan Scavino, adjunctul șefului de personal al Casei Albe, Rubio poate fi văzut preluând muzică în timp ce oaspeții dansează și cântă.

Rubio, care este și consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump și șeful Arhivelor Naționale, se va întâlni cu Papa și cu înalți oficiali ai guvernului italian în timpul unei vizite la Roma săptămâna aceasta, pe fondul unui conflict din ce în ce mai adânc între SUA și Vatican.

Scurtul clip îl arată pe domnul Rubio stând la o cabină de DJ, apăsând căștile de cap în timp ce John Summit și Hayla’s Shiver cântau.

