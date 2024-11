Zelenski, contrazis de Pentagon. SUA au trimis Ucrainei majoritatea ajutorului militar promis în aprilie

Război în Ucraina. Pentagonul a explicat că a trimis Ucrainei 83% din munițiile promise în luna aprilie, 67% din sistemele de apărare antiaeriană şi 60% din sistemele de artilerie,contrar declarațiilor lui Zelenski care a spus că doar 10% din ceea ce a aprobat Congresul SUA a ajuns efectiv la Kiev.

"De la aprobarea ajutoului suplimentar, am extras echipamente de aproape 3,7 miliarde de dolari din stocurile (Departamentul de Apărare) în cadrul a 12 pachete autorizate prin PDA (Presidential Drawdown Authority un tip de autoritate de retragere care accelerează asistenţa de securitate - n.r.) care au fost anunțate între sfârșitul lunii aprilie și jumătatea lunii octombrie", a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, general-maiorul Pat Ryder.

"Am livrat Ucrainei muniții critice, inclusiv obuze de artilerie de 155 de milimetri, GMLR (lansatoare multiple de rachete ghidate), Patriot, NASAMS, rachete și altele", a mai completat el. "De asemenea, am îndeplinit 67% din alte angajamente de apărare aeriană, inclusiv rachete Stingers și Hawk, și am livrat 60% din sistemele de artilerie pe care le-am comis, inclusiv bombe cu diametru mic și muniție de 105 milimetri", a adăugat el.

Articolul continuă după reclamă

Ryder a mai precizat că mai rămân aproximativ 7 miliarde de dolari pentru sprijin suplimentar, subliniind că SUA vor continua să trimite armament Ucrainei în funcţie de nevoile urgente de pe câmpul de luptă, indiferent de evoluțiile politice.

Consilierul Casei Albe pe probleme de securitate națională, Jake Sullivan, a declarat pentru CBS News că președintele Joe Biden intenționează să convingă viitoarea administrație Trump de importanța continuării sprijinului pentru Ucraina.

În ciuda acestor asigurări, Zelenski a subliniat că doar o parte din ajutorul promis s-a materializat. Liderul de la Kiev a declarat într-o conferință de presă din 30 octombrie că doar 10% din ajutorul aprobat de Congres în aprilie a ajuns efectiv în Ucraina.

Blinken: Joe Biden va folosi fiecare zi pentru a sprijini Ucraina

Joe Biden va folosi fiecare zi pentru a consolida NATO şi pentru a sprijini Ucraina, a afirmat miercuri, la Bruxelles, secretarul de stat american Antony Blinken. În timpul unei întrevederi cu secretarul general al NATO Mark Rutte, Blinken a spus că desfăşurarea unor trupe nord-coreene care să ajute Rusia în războiul din Ucraina ''trebuie să primească un răspuns ferm şi îl va primi''.

Democratul Joe Biden îi va preda preşedinţia SUA republicanului Donald Trump în 20 ianuarie. Trump anunţase în campania sa electorală că va pune capăt rapid războiului din Ucraina. Totuşi, până în prezent el nu a spus cum intenţionează să facă acest lucru, ceea ce a provocat în rândul aliaţilor europeni ai SUA temeri că Donald Trump ar putea încerca să forţeze Kievul să accepte pacea în condiţiile dorite de Rusia.

După întâlnirea cu Rutte, secretarul de stat american a declarat că administraţia Biden va ''continua să consolideze tot ce face pentru Ucraina'' pentru a se asigura că aceasta poate lupta eficient anul viitor sau poate negocia pacea cu Rusia de pe o poziţie solidă.

Joe Biden va ''folosi fiecare zi pentru a continua să facă tot ce a făcut în ultimii patru ani, respectiv consolidarea acestei alianţe'', a spus Antony Blinken. El a precizat că oficialităţi din administraţia Biden lucrează pentru a livra până la finalul mandatului întregul ajutor aprobat de Congresul SUA pentru Ucraina.

În timpul întrevederii avute cu Blinken, ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga a declarat că războiul este într-un moment critic şi s-a pronunţat pentru ''forţă'' mai degrabă decât pentru un ton ''împăciuitor'' faţă de Moscova. ''Apărarea Ucrainei nu poate fi pusă în aşteptare. Trebuie să accelerăm toate deciziile esenţiale'', a insistat şeful diplomaţiei ucrainene. Secretarul de stat al SUA mai are prevăzute miercuri discuţii cu şeful Comandamentului suprem aliat al NATO în Europa, generalul Christopher Cavoli, cu ministrul de externe britanic David Lammy şi cu înalte oficialităţi UE.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Bitcoin a ajuns la un nou maxim istoric. Aţi investi în monede virtuale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰