Presa străină, despre întâlnirea Trump-Zelenski. CNN: Atmosferă amicală, nu explozivă ca în februarie

Întâlnirea de luni dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a fost marcată de o atmosferă mult mai calmă și prietenoasă decât cea tensionată și explozivă din februarie. Dacă BBC vorbește despre o discuție "prudent optimistă", CNN subliniază caracterul amical al dialogului din Biroul Oval, în contrast cu schimbul aprins de replici de la ultima întrevedere.

Este clar că partea ucraineană a acordat o atenţie deosebită pentru ca discuţiile să nu degenereze. Zelenski a venit cu o scrisoare pentru Trump din partea soţiei sale şi a lăudat mesajul primei-doamne a SUA, Melania Trump, adresat lui Putin cu privire la copiii care suferă în timpul războiului.

CNN, despre întâlnirea Trump-Zelenski-liderii UE

După ce vicepreşedintele JD Vance l-a acuzat de nerecunoştinţă în timpul întâlnirii din februarie, Zelenski a rostit cuvântul "mulţumesc" de patru ori în primele 10 secunde ale scurtei sale declaraţii, a observat CNN.

Articolul continuă după reclamă

"Vă mulţumesc pentru invitaţie şi vă mulţumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile personale, pentru a opri uciderile şi a pune capăt acestui război. Vă mulţumesc că aţi profitat de această ocazie, mulţumesc mult soţiei dumneavoastră", a spus el.

Zelenski a purtat un costum, aparent o concesie faţă de nemulţumirea lui Trump faţă de uniforma militară pe care a purtat-o în timpul ultimei întâlniri. Alegerea sa vestimentară a creat un moment de destindere. Spre deosebire de februarie, delegaţia lui Trump a rămas tăcută în cadrul întâlnirii de luni. Vicepreşedintele Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff au participat la întâlnire stând pe canapeaua din Biroul Oval.

Ce scrie BBC

Au fost câteva detalii concrete despre paşii următori – în special comentariul lui Trump că va vorbi cu Vladimir Putin şi că preşedintele SUA crede că o întâlnire trilaterală viitoare este posibilă, chiar dacă nu ştim când sau unde ar putea avea loc. Mai importante, însă, sunt detaliile pe care nu le-am auzit, scrie corespondentul BBC de la Casa Albă.

În primul rând, încă nu avem nicio indicaţie clară cu privire la forma pe care o vor lua garanţiile de securitate viitoare din partea SUA, un element cheie al oricărui acord de pace viitor. Trump a sugerat că SUA ar putea oferi sprijin militar, poate chiar trupe, pentru acest efort, dar nu a dat niciun detaliu.

De asemenea, nu am auzit prea multe despre aşteptările fiecărei părţi cu privire la harta Ucrainei după încheierea conflictului. Trump a afirmat în mod repetat şi clar că nu crede că Ucraina poate recupera o parte din teritoriile pierdute, cum ar fi Crimeea. Zelenski, pe de altă parte, a declarat că legea fundamentală a Ucrainei nu îi permite să cedeze teritoriile ţării.

Nu este încă clar cum pot fi conciliate aceste două poziţii, conchide corespondentul BBC într-o scurtă analiză.

AFP

Preşedintele american Donald Trump a exprimat luni un oarecare optimism privind posibilitatea obţinerii păcii în Ucraina şi l-a primit cu amabilitate pe Volodimir Zelenski, relatează AFP. A devenit repede clar că această reuniune crucială va fi diferită de cea în care preşedintele american l-a umilit public pe omologul său ucrainean la sfârşitul lui februarie, notează agenţia de ştiri franceză.

Donald Trump, care l-a primit pe Volodimir Zelenski în jurul orei locale 13.15 (17.15 GMT), l-a complimentat pe omologul său ucrainean pentru sacoul şi cămaşa sa negre, care au înlocuit obişnuita sa ţinută de inspiraţie militară.

Când un reporter l-a întrebat pe Trump care este mesajul său pentru poporul ucrainean, liderul de la Casa Albă a răspuns: "Îi iubim".

Şeful statului ucrainean, înfierat data trecută de susţinătorii miliardarului republican pentru alegerea sa vestimentară şi pentru faptul că nu ar fi exprimat suficientă recunoştinţă, i-a mulţumit de de această dată gazdei sale încă de la începutul întrevederii.

"Mulţumesc pentru invitaţie şi mulţumesc mult pentru eforturile dumneavoastră, eforturile dvs personale pentru a pune capăt masacrului şi a opri acest război", a declarat preşedintele ucrainean în Biroul oval. Donald Trump, fără a intra în detalii, a dat asigurări că SUA "vor fi implicate" în securitatea viitoare a Ucrainei, un subiect crucial pentru Kiev şi pentru europeni.

Reuters

"Le vom asigura o protecţie foarte bună", a promis el, după ce a precizat recent că orice garanţie de securitate ar trebui să fie inventată în afara cadrului NATO pentru a fi acceptată de Moscova. Trump a spus că SUA vor "ajuta" Europa în asigurarea securităţii pentru Ucraina în cadrul acordului de încetare a războiului cu Rusia, scrie Reuters.

El a afirmat în schimb că o încetare a focului nu ar fi necesară pentru a angaja un proces de pace, contrar celor solicitate de ucraineni şi de aliaţii lor europeni Preşedintele american a spus din nou că vrea să organizeze o reuniune în trei cu Vladimir Putin "dacă totul merge bine" şi a anunţat că-l va suna pe liderul rus mai târziu în cursul zilei.

După reuniunea lor bilaterală, Volodimir Zelenski şi Donald Trump se vor întâlni cu liderii europeni, veniţi să-l susţină pe şeful statului ucrainean la Washington. Secretarul general al NATO Mark Rutte, preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au ajuns primii la Casa Albă, primiţi de şefa de protocol Monica Crawley, în timp ce la Kiev fusese declanşată o alertă de atac aerian.

Au urmat, într-o succesiune fără precedent, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰