Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu liderul de la Kiev, care a purtat un sacou şi o cămaşă de culoare neagră la a doua sa întâlnire bilaterală cu omologul său american, Donald Trump, informează EFE, citată de Agerpres.

- Zelenski, lăudat pentru ţinută de acelaşi jurnalist care l-a criticat în urmă cu 6 luni: "Arătaţi fantastic" - Profimedia

"Domnule preşedinte, arătaţi fantastic în costumul acesta", a spus Glenn, aducând în prim plan faptul că pe 28 februarie, în timpul ultimei întâlniri bilaterale de la Washington dintre Zelenski şi Trump, cei doi au avut un schimb de replici tensionat care s-a transformat într-o ceartă în faţa camerelor de filmat şi a dus la suspendarea întregii agende ulterioare.

În schimb, "văd că dumneavoastră purtaţi acelaşi costum ca ultima dată când ne-am întâlnit", a replicat Zelenski. Cu acea ocazie, Trump şi echipa sa l-au criticat aspru pe preşedintele ucrainean, l-au întrerupt şi au acuzat Ucraina că este în mare parte responsabilă pentru războiul cu Rusia. Întâlnirea de luni dintre cei doi s-a desfăşurat într-o atmosferă amiabilă şi fără tensiunile întâlnirii anterioare.

