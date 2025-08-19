Zelenski promite să cumpere armament american de 100 mld. $ pentru a obţine garanţii de securitate - FT

Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanţat de Europa, ca parte a unui acord pentru a obţine garanţii din partea Statelor Unite pentru securitatea sa după un acord de pace cu Rusia, a scrie Financial Times.

FT mai scrie că, potrivit propunerilor, Ucraina şi SUA vor încheia, de asemenea, un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone împreună cu întreprinderi ucrainene. FT afirmă că propunerile au fost înaintate SUA înainte de reuniunile de luni de la Casa Albă.

Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziţioneze în cadrul acordului, dar Kievul şi-a exprimat clar dorinţa de a cumpăra cel puţin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-şi proteja oraşele şi infrastructura critică, împreună cu alte rachete şi echipamente. De asemenea, documentul nu specifică cât din acordul cu privire la drone ar reprezenta achiziţii şi cât investiţii.

Propunerea Ucrainei este menită să vină în întâmpinarea dorinţei lui Trump de a aduce beneficii industriei americane. Întrebat luni la Casa Albă despre un ajutor militar suplimentar al SUA pentru Ucraina, Trump a răspuns: „Nu dăm nimic. Vindem arme”.

Documentul detaliază modul în care Ucraina intenţionează să facă o contrapropunere SUA după ce Trump a părut să se alinieze poziţiei Rusiei în urma întâlnirii sale cu preşedintele Vladimir Putin din Alaska, săptămâna trecută.

De asemenea, documentul afirmă că „o pace durabilă nu se va baza pe concesii şi cadouri gratuite pentru Putin, ci pe un cadru de securitate solid care va preveni agresiuni viitoare”.

Acesta adaugă că imagini recente difuzate de presa rusă arată că Kremlinul nu ia în serios un eventual acord de pace şi are o părere proastă despre leadershipul lui Trump, citând comentarii denigratoare la adresa preşedintelui american făcute de cunoscutul prezentator de televiziune Vladimir Soloviov. Într-unul dintre acestea, el îl ironizează pe Trump pentru că „ameninţă” Rusia, afirmând că Moscova ar putea „distruge (SUA) cu arme nucleare”.

Potrivit documentului, Kievul respinge, de asemenea, propunerea făcută de Putin lui Trump în Alaska de a îngheţa restul frontului dacă Ucraina îşi retrage trupele din regiunile estice parţial ocupate în Doneţk şi Luhansk.

Ucraina consideră că încercarea Rusiei de a soluţiona problemele teritoriale înainte de continuarea negocierilor pentru un acord de pace durabil ar crea un fapt împlinit pe teren, fără a face nimic pentru a asigura securitatea viitoare a Kievului, potrivit documentului.

Kievul insistă, de asemenea, să primească despăgubiri integrale din partea Rusiei pentru daunele cauzate de război, care ar putea fi plătite din activele suverane ruseşti îngheţate în ţările occidentale, în valoare de 300 de miliarde de dolari. Orice relaxare a sancţiunilor ar trebui acordată numai dacă Rusia respectă viitorul acord de pace şi „joacă corect”, se adaugă în document.

