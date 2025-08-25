Zelenski : "Ucraina apreciază sprijinul României în echipamentele defensive"

Ucraina apreciază sprijinul constant și livrările esențiale de echipamente defensive oferite de România, a scris pe X Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Șeful statului ucrainean a publicat mai multe mesaje de mulțumire adresate liderilor care i-au transmis felicitări duminică, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. În postarea sa,Volodimir Zelenski a atașat și imagini ale scrisorilor primite de la liderii internaționali.

Mesajul transmis de Nicuşor Dan de Ziua Independenţei Ucrainei

"Apreciez amabila scrisoare de felicitare, plină de prietenie, a președintelui Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei. Ucraina și România se confruntă cu aceleași provocări de securitate în regiunea noastră și facem eforturi împreună pentru a le contracara. Ucraina prețuiește cu adevărat sprijinul și livrările esențiale ale României de echipamente defensive, care ne ajută să protejăm orașele și comunitățile noastre. Împreună facem eforturi pentru a ajunge la o pace durabilă", a scris Volodimir Zelenski pe pagina sa de X.

La rândul său, președintele României, Nicușor Dan, a transmis că "România va continua să fie un partener ferm și predictibil pentru Ucraina, atât în domeniul cooperării în securitate, cât și în procesul de reconstrucție și integrare europeană". El a subliniat că România va oferi un "sprijin cuprinzător Ucrainei și va participa la implementarea deciziilor Alianței în perioada următoare".

Nicușor Dan și-a exprimat, de asemenea, admirația pentru curajul poporului ucrainean. "În ultimele luni am asistat la atacuri barbare ale Rusiei, atât asupra obiectivelor strategice pentru securitatea energetică a Ucrainei, cât și asupra infrastructurii civile și asupra patrimoniului universal. Rusia continuă să încalce în mod repetat principiile înscrise în Carta ONU și normele de drept internațional", a spus președintele României Nicuşor Dan.

Tot duminică, preşedintele Nicușor Dan a transmis un mesaj video în limba engleză cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, prin care îşi exprimă sprijinul și solidaritatea României pentru Ucraina.

