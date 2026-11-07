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Horoscop 8 noiembrie 2026. Zodia care riscă să se certe cu partenerul. O vorbă spusă la nervi poate strica tot

- Profimedia Images
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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 2 minute
Publicat la 07.11.2026, 08:54 | Modificat la 07.11.2026, 09:04

Horoscop 8 noiembrie 2026. Sectorul parteneriatelor este sub lupa astrelor, dar mare atenţie: vorbă spusă la nervi poate strica tot

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Fii foarte prudent în discuțiile despre bani. Există riscul de a interpreta greșit intențiile unui colaborator.

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Sectorul parteneriatelor necesită o atenție sporită în dialog. În afaceri, verifică atent orice cifră primită și refuză să iei decizii decisive.  

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Horoscop 8 noiembrie 2026 Leu

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Horoscop 8 noiembrie 2026 Fecioară

Mintea ta analitică poate deveni mult prea critică astăzi. Măsoară-ți cuvintele în comunicarea cu frații sau vecinii.

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Horoscop 8 noiembrie 2026 Săgetător

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Horoscop 8 noiembrie 2026 Capricorn

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Horoscop 8 noiembrie 2026 Pești

Convingerile tale filozofice pot fi contrazise de o discuție aprinsă. Acceptă diversitatea de opinii cu toleranță și mult calm.

Alexia Bucur
Alexia Bucur

Reporter de noapte la Observator Antena 1.

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