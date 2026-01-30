Horoscop Berbec februarie 2026. Pot apărea momente în care simți că ai tras mult pentru alții și că propriile tale dorințe au fost puse pe plan secund.

Intrarea planetelor personale în Pești mută accentul spre procese interioare: oboseală mentală, nevoie de retragere temporară, reevaluarea unor decizii luate în grabă în ultimele luni. Momentul-cheie al lunii este intrarea lui Saturn în semnul tău. Aici începe o etapă de maturizare forțată, în care nu mai poți amâna asumarea unor responsabilități legate de identitatea ta, de direcția personală și de modul în care îți gestionezi energia. Eclipsa din zona socială poate aduce o ruptură sau o distanțare clară față de un grup, o echipă sau un proiect colectiv care nu mai reflectă cine ești acum.

BANI: Primele zile pot aduce cheltuieli legate de copii, hobbyuri, dorințe personale sau recompense pe care simți că le meriți după o perioadă intensă. Totuși, pe parcursul lunii, devine clar că trebuie să îți reorganizezi prioritățile financiare. Pot apărea discuții legate de taxe, comisioane, rate, sume datorate sau bani care întârzie să intre. Dacă ești implicat într-un parteneriat financiar, pot apărea neînțelegeri legate de cine contribuie și cât. Nu este o lună bună pentru a începe investiții riscante sau pentru a te baza pe promisiuni verbale. În schimb, este excelentă pentru a închide datorii, a renegocia condiții contractuale și a face ordine în acte, conturi sau obligații fiscale.

DRAGOSTE: Viața afectivă este intensă, dar nu ușoară. Luna Plină poate aduce o confruntare directă în cuplu, mai ales dacă există frustrări legate de atenție, timp sau recunoaștere. Un partener poate simți că ești prea concentrat pe tine sau, dimpotrivă, tu poți simți că faci prea multe concesii. După jumătatea lunii, energia devine mai subtilă, iar nevoia de intimitate emoțională crește. Pot ieși la suprafață sentimente ascunse, atașamente vechi sau temeri legate de abandon. Pentru cei singuri, pot apărea atracții discrete, poate chiar o poveste care începe în secret sau într-un context neobișnuit. Atenție la idealizare și la tendința de a salva sau de a te sacrifica excesiv pentru cineva.

