A cucerit România, a murit într-un accident tragic în Israel, ţara ei natală. Tal Berkovich, pe jumătate româncă, a fost una dintre cele mai iubite concurente Chefi la cuțite. Era acasă acum şi se pregătea să-i facă o surpriză mamei de ziua ei. Un camion a lovit maşina în care era alături de fratele ei. Impactul a fost fatal pentru amândoi. Vestea morţii a îndoliat două ţări.

"Numele meu este Tal Berkovich, am 40 de ani şi sunt din Los Angeles. Sunt bucătar holistic şi actriţă", spunea Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite.

Cu carismă şi îndemânare culinară a reuşit să-i cucerească pe chefi şi a primit cuţitul de aur.

Tal s-a născut în Israel, într-o familie cu rădăcini românești

A început baletul la 4 ani, dar a renunţat după o accidentare gravă. S-a mutat la Milano pentru a deveni model, a făcut actoria la Londra, iar apoi s-a mutat în Statele Unite. A ajuns pentru prima dată în România anul trecut, l-a insistenţele prietenei sale Alina Puşcău. Şi asa a ajuns pe scena gusturilor de la Chefi la Cuţite.

Reporter: Înţeleg că sunteţi prietene vechi.

Tal Berkovich, fosta concurentă Chefi la cuțite: Da, de zece ani.E ca o soră mai mare pentru mine. Sunt atât de recunoscătoare că am ajuns în România şi totul i se datorează Alinei. Şi sunt jumătate româncă, deci simt că e şi o conexiune în acest sens.

Alinei Pușcău a postat un mesaj emoţionat pe instragram: ''Mi-ai salvat viaţa şi nu te voi uita niciodată".

Tal era în Israel acum. Ieri trebuia să ajungă la aniversarea mamei împreună cu fratele ei. Un camon i-a lovit din plin, iar impactul a fost fatal pentru amândoi.

"Este şocant pentru că mi-a plăcut de Tal. Era extraordinară, era plină de viaţă, îşi începea şi o afacere în România şi uite... uite cum se duc toate de râpă şi nici nu realizezi. Doamne, Tal! Condoleanţe familiei... condoleanţe familiei, trec prin momente foarte grele", spune Ştefan Popescu, jurat Chefi la Cuţite.

Cu câteva ore înainte de tragedie, Tal pe internet cum şi-a început ziua - cu o cafea, o prăjitură şi un peisaj superb din curtea caseu.

