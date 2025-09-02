Horoscop Berbec luna septembrie 2025. Septembrie aduce pentru tine o perioadă de reflecție și ajustare interioară, odată cu revenirea lui Saturn retrograd în Pești. Mercur în Fecioară, urmat de Venus în același semn, îți accentuează atenția asupra rutinei zilnice, organizării și disciplinei.

Eclipsa de Lună în Pești pe 7 septembrie poate aduce un moment de revelație legat de obiceiuri ascunse sau de o situație în care nu mai poți continua la fel. Spre finalul lunii, Eclipsa de Soare în Fecioară îți oferă șansa de a începe un nou capitol în organizarea vieții tale. Marte intră în Scorpion pe 22 septembrie, intensificând dorința de transformare profundă și accentuând intuiția.

Bani: Luna aceasta te poate provoca în zona muncii și a veniturilor zilnice. Mercur și Venus în Fecioară favorizează o reorganizare a modului în care lucrezi și îți administrezi resursele. Eclipsa de Soare din 21 septembrie poate marca un nou început profesional, poate chiar o schimbare de job sau de mod de lucru. Totuși, Saturn retrograd îți cere să fii realist și să nu te bazezi pe promisiuni ușoare. Marte în Scorpion poate deschide oportunități de câștiguri prin colaborări intense sau prin proiecte comune, dar și cheltuieli legate de taxe, credite sau moșteniri.

Dragoste: În dragoste, atmosfera este una de clarificare și stabilizare. Venus în Fecioară aduce mai multă analiză și raționalitate în relații: cauți parteneri serioși și relații bazate pe lucruri concrete, nu pe iluzii. Eclipsa de Lună în Pești poate scoate la lumină o relație ascunsă sau un adevăr emoțional de care ai fugit până acum. Dacă ești într-un cuplu stabil, este un moment în care puteți reevalua împărțirea responsabilităților. Marte în Scorpion adaugă pasiune și intensitate, dar și tendința de a controla. Pentru Berbecii singuri, ultimele zile din lună pot aduce o atracție puternică, cu potențial transformator.

