Horoscop Fecioară februarie 2026

Luna Plină activează zona subconștientului și a oboselii acumulate, semnalând că ai nevoie de pauză, de introspecție și de o resetare mentală. Poți realiza că ai dus prea mult pe umeri responsabilități care nu îți aparțin. Intrarea planetelor în Pești aduce relațiile în prim-plan, dar într-o manieră sensibilă și uneori confuză. Este posibil să nu știi exact ce vrei de la celălalt sau să simți că lucrurile sunt mai complicate decât par. Saturn în Berbec te obligă să te maturizezi emoțional și să îți asumi decizii legate de atașamentele tale. Eclipsa din Vărsător poate aduce o schimbare importantă în modul în care îți organizezi viața de zi cu zi sau în raport cu sănătatea.

BANI: Din punct de vedere financiar, luna cere disciplină și atenție la detalii. Pot apărea cheltuieli legate de muncă, sănătate sau eficientizarea activității tale. Este un moment bun pentru a analiza unde se scurg resursele și ce poate fi optimizat. Dacă lucrezi într-un domeniu care implică servicii, organizare sau analiză, pot apărea oportunități de a-ți crește veniturile prin asumarea unor responsabilități suplimentare. Totuși, este important să nu te suprasoliciți. Spre finalul lunii, poți lua o decizie legată de un parteneriat financiar sau de o colaborare care nu mai funcționează în forma actuală.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este marcată de nevoia de claritate și siguranță. În cuplu, pot exista momente de confuzie sau de neînțelegere, mai ales dacă lucrurile au fost lăsate nespuse. Este o perioadă bună pentru a discuta despre limite, responsabilități și așteptări. Pentru cei singuri, pot apărea persoane interesante, dar este posibil să oscilezi între dorința de apropiere și teama de a te implica prea mult. Ascultă-ți intuiția, dar nu ignora semnalele concrete ale realității.

