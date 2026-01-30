Horoscop Leu februarie 2026

Luna Plină din semnul tău de la începutul lunii te aduce într-un punct de expunere maximă, fie că este vorba despre o decizie personală, o reacție emoțională puternică sau un moment în care simți că nu mai poți amâna o confruntare. Este posibil să fii pus în situația de a alege între a-ți păstra confortul și a spune ce simți cu adevărat. Intrarea lui Mercur și Venus în Pești mută atenția spre zona transformărilor profunde, a atașamentelor și a resurselor comune. Apar întrebări legate de cât dai și cât primești, atât emoțional, cât și material. Saturn în Berbec îți cere să îți asumi o direcție clară legată de viitorul tău, fie că vorbim de studii, relocare sau o schimbare majoră de perspectivă. Eclipsa din Vărsător poate marca un punct de cotitură într-o relație importantă, aducând fie o apropiere profundă, fie o separare necesară.

BANI: Financiar, luna aduce clarificări legate de bani comuni, credite sau investiții. Poți fi nevoit să renegociezi un acord financiar cu partenerul, familia sau o instituție. De asemenea, pot apărea cheltuieli legate de sănătate, terapie sau rezolvarea unor situații vechi. Dacă ai un business sau lucrezi pe cont propriu, este important să fii atent la fluxul de numerar și să nu te bazezi pe promisiuni neconfirmate. Spre a doua parte a lunii, poți lua o decizie strategică de a închide o sursă de pierdere și de a te concentra pe ceva mai stabil, chiar dacă inițial pare mai puțin spectaculos.

DRAGOSTE: În plan afectiv, relațiile sunt intense și cer onestitate totală. În cuplu, pot ieși la suprafață gelozii, temeri sau nevoi nesatisfăcute. Este o perioadă în care adevărul spus cu calm poate vindeca, dar evitarea discuțiilor poate amplifica tensiunile. Pentru cei singuri, există șanse de atracții puternice, uneori cu persoane care te provoacă emoțional sau te scot din zona de confort. Este important să nu te lași prins doar de intensitate, ci să observi și compatibilitatea reală.

