Horoscop Rac februarie 2026. Februarie este o lună de transformare interioară profundă, chiar dacă la exterior pare mai liniștită.

Luna Plină din Leu scoate în evidență temele legate de siguranța ta materială și de valoarea personală. Poți realiza că ai investit emoțional sau financiar într-o direcție care nu îți mai oferă stabilitate. Intrarea planetelor în Pești activează zona credințelor, studiilor și a sensului vieții, aducând dorința de a înțelege mai profund ce vrei de la următoarea etapă. Saturn în Berbec începe să pună presiune pe carieră și pe responsabilitățile tale publice. Eclipsa din Vărsător poate marca o încheiere legată de o dependență emoțională, financiară sau de un angajament care te-a consumat mai mult decât ai realizat.

BANI: Financiar, luna cere realism și asumare. Pot apărea cheltuieli legate de taxe, credite, asigurări sau bani comuni. Este posibil să fii nevoit să clarifici o situație financiară cu un partener sau cu o instituție. Nu este momentul ideal pentru a lua împrumuturi noi, dar este foarte bun pentru a închide datorii sau a restructura obligații existente. Dacă ai un business sau un proiect personal, pot apărea discuții despre finanțare, însă acestea cer răbdare și documentare atentă. Spre finalul lunii, poți lua o decizie importantă legată de modul în care îți gestionezi resursele pe viitor.

DRAGOSTE: Viața sentimentală este intensă și profund emoțională. În cuplu, pot ieși la suprafață temeri vechi legate de pierdere, control sau dependență. Este o perioadă bună pentru a discuta deschis despre vulnerabilități. Pentru cei singuri, pot apărea atracții puternice, dar complicate, uneori cu persoane indisponibile sau din medii diferite. Important este să nu confunzi intensitatea emoțională cu stabilitatea reală. Spre finalul lunii, poți avea o revelație legată de ce înseamnă cu adevărat siguranța afectivă pentru tine.

