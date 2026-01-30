Horoscop Săgetător februarie 2026. Pentru tine, februarie este o lună de clarificări mentale și reorganizare a priorităților.

Luna Plină activează zona convingerilor, a studiilor și a planurilor de viitor, aducând o revelație legată de direcția în care vrei să mergi. Poți decide să renunți la un plan care nu te mai reprezintă sau să îți schimbi complet perspectiva asupra unei situații importante. Intrarea planetelor în Pești mută accentul pe casă, familie și rădăcini emoționale. Este posibil să petreci mai mult timp în mediul domestic sau să te ocupi de chestiuni legate de locuință. Saturn în Berbec îți cere maturitate în exprimarea creativității și în relația cu copiii sau cu proiectele personale. Eclipsa din Vărsător poate aduce o schimbare în modul în care comunici sau în relația cu frații, rudele apropiate sau colegii.

BANI: Din punct de vedere financiar, luna cere prudență și planificare. Pot apărea cheltuieli legate de casă, mutări sau îmbunătățiri ale spațiului de locuit. Dacă lucrezi de acasă sau ai o activitate care implică familia, pot apărea oportunități interesante, dar care necesită organizare atentă. La serviciu, este posibil să simți că ritmul încetinește sau că trebuie să revizuiești o strategie financiară. Spre finalul lunii, o discuție clarificatoare te poate ajuta să înțelegi mai bine ce direcție financiară este sustenabilă pentru tine.

DRAGOSTE: În plan afectiv, accentul cade pe siguranță emoțională și stabilitate. În cuplu, pot avea loc discuții legate de mutare, familie sau planuri comune pe termen mai larg. Este important să asculți și punctul de vedere al partenerului, chiar dacă simți nevoia de libertate. Pentru cei singuri, pot apărea atracții față de persoane din trecut sau din mediul familial extins. De asemenea, este o perioadă în care îți poți da seama ce tip de relație îți dorești cu adevărat, dincolo de entuziasmul inițial.

