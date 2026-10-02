Horoscop săptămânal Balanţă 5-9 octombrie 2026. Pentru tine, perioada aceasta pune reflectorul pe gestionarea banilor munciți și pe redefinirea propriei valori personale.

Planeta ta guvernatoare, Venus, își începe retrogradarea, determinându-te să iei o pauză de reflecție în privința stilului de viață și a cheltuielilor care nu sunt cu adevărat necesare. Totodată, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion îți ascute simțul practic, ajutându-te să recuperezi resurse materiale uitate. Pe de altă parte, aspectul armonios de Marte sextil Uranus îți dinamizează cercul social, aducând o deschidere mentală extraordinară, vești minunate de la distanță și conversații inspirate cu persoane educate.

BANI: Sectorul veniturilor directe este activat la maximum și cere prudență strategică. Prin conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion, ai ocazia de a reevalua tarifele pe care le ceri pentru serviciile tale, de a renegocia un salariu restant sau de a renunța la abonamente costisitoare care îți subțiau economiile. În plus, aspectul Marte sextil Uranus îți aduce oportunități valoroase de a câștiga bani prin intermediul unor proiecte educaționale, colaborări internaționale sau activități online desfășurate alături de asociați moderni și deschiși la inovație.

DRAGOSTE: În plan afectiv, nesiguranțele legate de bani sau de stabilitatea materială nu trebuie să se transforme într-un zid între tine și partener. Retrogradarea lui Venus te îndeamnă să analizezi dacă așteptările tale romantice sunt ancorate în realitate și să apreciezi devotamentul dincolo de gesturile materiale. Între timp, aspectul format de Marte cu Uranus aduce optimism și bucurie în cadrul ieșirilor cu prietenii alături de persoana dragă. Planificarea unei călătorii sau împărtășirea unor visuri comune va reaprinde entuziasmul și complicitatea în cuplu.