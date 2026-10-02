Horoscop săptămânal Capricorn 5-9 octombrie 2026. Relațiile cu prietenii, asociațiile și planurile de viitor sunt supuse unei reevaluări riguroase în aceste zile. Tranzitul prin care Venus retrogradează te determină să privești cu mult realism cercul tău social și să triezi persoanele pe a căror loialitate te poți baza cu adevărat.

Conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion facilitează reluarea dialogului cu vechi colaboratori sau clarificarea unor proiecte colective stagnante. În paralel, aspectul de Marte sextil Uranus îți conferă o eficiență remarcabilă la locul de muncă, ajutându-te să optimizezi proceduri zilnice greoaie prin utilizarea unor unelte tehnologice moderne.

BANI: Pe planul finanțelor și al muncii, conjuncția dintre Venus retrograd și Mercur în Scorpion aduce rediscutarea termenilor financiari într-un proiect de grup sau recuperarea unei plăți amânate de către un asociat. În rutina profesională, aspectul Marte sextil Uranus deschide uși nesperate: rezolvi o problemă administrativă complicată la birou, eficientizezi cheltuielile zilnice și poți obține un beneficiu material direct prin finalizarea rapidă a unor sarcini atribuite în regim de urgență.

DRAGOSTE: În plan sentimental, granița dintre amiciție și atracție romantică poate deveni tulbure. O veche simpatie dintr-un grup de prieteni poate reveni în viața ta, stârnind discuții pline de nostalgie. Pentru cei aflați într-o relație de căsnicie, este momentul să discutați despre idealurile voastre comune și să eliminați influența nefastă a unor cunoștințe toxice asupra cuplului. Sprijinul practic oferit reciproc în sarcinile zilnice, susținut de Marte și Uranus, va consolida stabilitatea și respectul reciproc în cămin.