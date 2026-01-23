Ruşii nu clipesc: Războiul continuă. Moscovei i se va propune la Abu Dhabi un armistițiu energetic

După discuții de aproape patru ore la Kremlin, în noaptea de joi spre vineri, între Vladimir Putin, Steve Witkoff, Jared Kushner și Josh Gruenbaum, recent numit consilier în cadrul Consiliului de Pace, Moscova anunță că războiul va continua până când își va îndeplini obiectivele, dar s-a declarat de acord să participe vineri și sâmbătă la o întâlnire cu americanii și ucrainenii în capitala Emiratelor Arabe Unite, unde urmează să fie discutat un posibil armistițiu al atacurilor energetice.

Vladimir Putin i-a primit joi, aproape de miezul nopții, la Kremlin, pe membrii delegației americane formate din emisarul Steve Witkoff, ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, şi Josh Gruenbaum, recent numit de președintele SUA drept consilier principal în cadrul Consiliului de Pace, însărcinat cu soluționarea conflictelor internaționale. Putin a fost însoțit, ca și la întâlnirile anterioare, de consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov, și de trimisul special Kirill Dmitriev.

Ruşii nu clipesc: Războiul continuă

Discuțiile s-au concentrat pe încheierea războiului din Ucraina, a transmis Kremlinul, care a publicat un scurt video cu Putin strângând mâna celor trei americani și invitându-i să ia loc la celebra masă albă, ovală și lungă, despre care analiștii spun că nu este destinată "prietenilor Rusiei".

La finalul acestora, Iuri Ușakov, cel mai înalt consilier al lui Vladimir Putin, a declarat că războiul va continua atât timp cât nu se va ajunge la o soluție politică și diplomatică. Cu toate acestea, rușii au acceptat să trimită vineri o delegație la Abu Dhabi pentru prima întâlnire trilaterală cu Ucraina și SUA, privind "probleme de securitate".

"Discuțiile au fost substanțiale, constructive și foarte sincere", a declarat Ușakov. Consilierul lui Putin a subliniat că, dacă Ucraina nu acceptă să cedeze teritoriu - adică estul regiunii Donețk, rămas neocupat - așa cum au stabilit Trump și Putin la summitul lor din august anul trecut, nu există nicio șansă de pace pe termen lung.

"S-a reiterat că, fără a rezolva problema teritorială bazându-ne pe formula convenită la Anchorage, nu există nicio speranță că vom ajunge la o soluție durabilă. Noi, așa cum a subliniat Vladimir Putin, suntem sincer interesați de rezolvarea crizei ucrainene prin mijloace politice și diplomatice. Atât timp cât acest lucru nu se va întâmpla, Rusia va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele operațiunii militare speciale pe câmpul de luptă, unde forțele armate ruse dețin inițiativa strategică", a spus Ușakov.

"S-a convenit ca prima întâlnire a grupului trilateral de lucru privind problemele de securitate să aibă loc astăzi, vineri, 23 ianuarie, la Abu Dhabi. Grupul trilateral de lucru include reprezentanți din Rusia, Statele Unite și Ucraina. Kirill Dmitriev și Steve Witkoff, liderii grupului economic bilateral, se vor întâlni de asemenea la Abu Dhabi. Partea rusă a afirmat clar că acțiunile teroriste iresponsabile nu vor rămâne, în mod cert, fără un răspuns serios", a mai amenințat voalat Ușakov.

Rusiei i se va propune la Abu Dhabi un armistițiu energetic

Oficialul rus s-a referit cel mai probabil la faptul că, potrivit Financial Times, Ucraina și Statele Unite vor propune Rusiei, la Abu Dhabi, un "armistițiu temporar energetic". Concret, Ucraina ar opri atacurile asupra rafinăriilor de petrol și asupra flotei fantomă a Rusiei (nave care transportă petrol ocolind sancțiunile), iar Rusia ar înceta bombardamentele asupra centralelor electrice, termocentralelor și altor instalații energetice din Ucraina, care au atins un punct critic în această iarnă.

Negocierile cu Rusia pe această temă nu sunt într-un stadiu avansat și este puțin probabil ca Putin să fie de acord, deoarece consideră atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina un instrument important de presiune, relatează sursa citată.

Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru FT că și Ucraina ezită în privința unui armistițiu energetic. Kievul susține că atacurile sale cu drone cu rază lungă asupra instalațiilor petroliere din Rusia, precum și asupra navelor din flota fantomă, au avut succes și sunt eficiente. Cert este ca partea ucraineană pare să fie afectată mai puternic.

Deși progresul pe câmpul de luptă rămâne lent, Rusia și-a intensificat campania de atacuri aeriene împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei în ultimele săptămâni, lăsând Kievul și alte orașe din țară fără energie electrică, încălzire și apă, în mijlocul celei mai grele ierni de când a început războiul.

Întâlnirea Trump - Zelenski de la Davos, dezamăgitoare pentru Kiev

Totodată, potrivit Financial Times, întâlnirea de joi dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump de la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost un eșec pentru Kiev. Documentele care fuseseră discutate cu oficialii americani înaintea summitului au rămas nefinalizate și nesemnate. Trump a părăsit stațiunea elvețiană după o oră de discuții cu președintele ucrainean, fără a încheia vreun acord.

Zelenski a declarat la Davos că este de acord cu întâlniri cu rușii pe teritoriu neutru. "E mai bine decât să nu ai niciun fel de dialog", a spus Zelenski după întâlnirea cu Trump, adăugând că discuțiile vor fi "la nivel tehnic". Liderul ucrainean insistă ca și rușii să facă concesii. "Rușii trebuie să fie pregătiți pentru compromisuri, pentru că, știți, toată lumea trebuie să fie pregătită, nu doar Ucraina", a declarat el.

Ce urmează

Witkoff și Kushner au zburat de la Moscova direct la Abu Dhabi pentru discuțiile trilaterale. Secretarul armatei, Dan Driscoll, va participa și el, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Zelenski l-a trimis la arabi pe negociatorul său-șef Rustem Umerov, șeful administrației prezidențiale Kirilo Budanov, consilierul Serhii Kyslytsia și șeful statului major al armatei ucrainene, Andrii Hnatov.

Kremlinul a anunțat că emisarul lui Putin, Kirill Dmitriev, se va alătura discuțiilor, alături de o echipă condusă de șeful serviciilor secrete militare ruse, amiralul Igor Kostyukov. Principala temă discutată la Abu Dhabi este controlul teritorial în estul Ucrainei, potrivit surselor Axios.

